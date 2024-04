Mic po mic, i eto belaja: Pet čestih fraza koje polako, ali sigurno truju svaku vezu

Učenje kako da efikasno komunicirate glavni je faktor u svakoj srećnoj, zdravoj vezi. Ono što ne shvatate jeste da postoje uobičajene reči i fraze koje možda često koristite a koje stvaraju zid između vas i vašeg partnera. Ova vrste komunikacije otežavaju izgradnju bliskosti i veze, koje su vam potrebne za poverenje i ljubav.

Bliskost se stvara između dvoje ljudi kroz dobro poznavanje i otvorenu brigu jedno o drugom. Ovo su jednostavne radnje koje možete početi da radite u bilo kom trenutku s kim god izaberete. Bliskost, koja je protivotrov usamljenosti, u velikoj meri je pod vašom kontrolom. Partneri treba da stvore više bliskosti u svojim odnosima ida prilagode svoj jezik na male, ali moćne načine.

Pet uobičajenih fraza koje polako truju svaku vezu:

1. "Zašto si...?"

To je samo jedna jedina reč, ali može biti veoma snažno destruktivna. "Zašto" nije najbolji način da postavite pitanje nekome s kim želite bliskost jer to može nenamerno da stvori defanzivnost. "Zašto" je jezik optužbe: "Zašto si to uradio?" "Zašto se tako osećaš?"

Uprkos vašim nevinim namerama, ta jedina reč navodi drugu osobu da smisli razloge da se brani. Da biste osetili subverzivnu moć reči "zašto“, sledećeg puta kada sednete na večeru ili da gledate film, zapitajte se: "Zašto ovo radim?“ Osećate li anksioznost koju ovo "zašto" izaziva? To je ista anksioznost koja većina pitanja "zašto“ izaziva kod drugih - i to je iskustvo koje vas neće približiti nekome.

Preformulišite svoja pitanja "zašto" u pitanja "šta" ili "kako". "Zašto ovo radim?" postaje "Šta imam od ovoga?" Osećate li razliku? Prva verzija optužuje, dok druga samo želi da razume.

2. "Treba da…"

"Vi“ je lukava reč u rečniku bliskosti. To svakako može da zbliži ljude ("Tako si sladak“), ali kada sklizne u to da svom partneru kažete šta on ili ona treba da uradi drugačije, to može izazvati podele. Ključne fraze na koje treba obratiti pažnju su one koje počinju sa: "Morate da…” "...budite asertivniji” ili "...budite organizovaniji”. Oni imaju potencijal da ometaju bliskost jer impliciraju da bi vaš partner trebalo da se promeni na neki specifičan način, na osnovu vašeg mišljenja.

Kada stvarate bliskost, najbolje je da svoja mišljenja ne iznosite kao zahtev. "Treba“ stvara zahtev koji će dići zid između ljudi. Pokušajte da se fokusirate na sopstveno iskustvo situacije. Na primer, "Moraš da budeš odlučniji“ može da postane "Voleo/volela bih da zajedno donosimo više odluka“. "Moraš da budeš organizovaniji“ može postati "Pitam se da li možemo da poradimo na sređivanju ormara“. Deljenje svoje perspektive o situaciji podstiče bliskost i sprečava stvaranje praznina.

3. "Žao mi je ako…"

Skoro svima je teško da priznaju da su uradili nešto pogrešno. Međutim, pošto svi pravimo greške u svojim životima, izvinjenje je od suštinskog značaja za održavanje bliskosti tokom dužeg perioda. Jedna od najvećih grešaka koje ljudi prave je da izvinjenje počnu sa: "Žao mi je ako": "Žao mi je ako sam povredio tvoja osećanja”, "Žao mi je ako si se tako osećao.”

Ovo nisu izvinjenja koja stvaraju bliskost jer bliskost proizlazi iz preuzimanja barem neke odgovornosti kada ste učinili nešto pogrešno. Korišćenje "ako" u svom izvinjenju omogućava vam da izbegnete odgovornost tako što ćete je prebaciti na drugu osobu. "Žao mi je ako si se tako osećao.

Izviniti se znači biti posvećen preuzimanju neke odgovornosti. "Žao mi je što", "Žao mi je za…“ rade beskonačno bolje od "Izvini ako". Jednostavno "Izvini što sam povredio tvoja osećanja“ je vrsta izvinjenja koja ljude zbližava.

4. "Zašto jednostavno ne…"

Znate da je ova fraza problem jer počinje sa "zašto", ali je izdvajamo jer ova i druge verzije prekidaju razgovor kada je vašem partneru najpotrebnije - kada se on ili ona muči: "Mogao bi samo", "Trebalo bi da samo“. Davanje saveta svom partneru ili nuđenje rešenja za probleme je sjajno kada on ili ona to zatraži. Ali kada on ili ona jednostavno žele da vam ispričaju o jednoj od svojih borbi, ubacivanje "Zašto ne biste samo...“ implicira da borba nije validna.

S vaše tačke gledišta, čini se da bi se to lako moglo rešiti ako samo urade ono što vi predložite. Iako vam to možda nije bila namera, ovo stvara distancu jer ste upravo poništili njihovo iskustvo. Kada se vaš partner bori sa nečim, vaš glavni zadatak je da ostanete prisutni i angažovani. Taj stav u svojoj jednostavnosti stvara najveću bliskost. A kada on ili ona budu spremni da urade nešto drugačije, onda ponudite pomoć u pronalaženju rešenja.

5. „Ne sada“

Većina nas vodi zauzet život i nije uvek moguće odustati od onoga što radite i poslušati priču o poslu svoje druge polovine ili prihvatiti poziv roditelja. Ipak, izuzetno je važno biti angažovan s onima sa kojima želite da ostanete bliski, a fraza "ne sada“ bez ikakvih naknadnih aktivnosti podstiče osećaj odbačenosti.

Ako ste zadubljeni u nešto u trenutku kada vaš partner želi da se angažuje, pokušajte da zamenite "ne sada“ zahtevom za određeno vreme. "Treba mi samo 20 minuta za ovo i onda bih voleo/volela da te slušam“, izaziva drugačiji osećaj od "ne sada“. Koristite ove jednostavne savete da biste sada počeli da gradite bliskost u vašim odnosima. Možda će proći neko vreme da se vaše nove jezičke navike učvrste, ali kada to učine, možda ćete primetiti poboljšanja u vašim odnosima.