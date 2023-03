Ako muškarac radi jednu od ovih sedam stvari, definitivno vas pravi budalom!

Nekada je teško predvideti u kom pravcu idu stvari i kako se veza razvija. Možda vam nisu sve koze na broju kada ste s njim ili vam se dogodilo da ste otišli ​​sa sastanka osećajući se kao potpuna budala, pitajući se šta se to dogodilo?

Hmmm, pa očigledno ste propustili znakove upozorenja koje je tip slao ili možda niste znali šta da tražite. Niste ni prva ni poslednja kojoj se to dogodilo, ali to da vas muškarci prave budalom mora da prestane.

Kako da znate da li vas momak izigrava i kojih je to sedam crvenih zastavica koje vam daju do znanja da nije ozbiljan u vezi sa vama.

Nije nužno da je on zao, ali jednostavno ne želi istu vrstu veze kao i vi. Često, ovaj problem imaju neudate žene koje veruju da mogu da promene muškarčevu želju za vezom. I odmah da raspršimo sve iluzije - to je samo vaša fantazija. Jednom kada vam muškarac kaže da ne želi vezu ili kada ne nađe vremena da vas vidi na pravim sastancima, treba sve da vam bude jasno.

Da, na vama je da održavate standarde za tretman koji želite i zaslužujete. Postavljanje granica znači da znate šta ćete, a šta nećete da trpite da biste imali muškarca u svom životu. A kvalitetni muškarci koji žele vezu daće sve od sebe da vas osvoje. Oni će rado provoditi vreme sa vama, dobro se ophoditi prema vama i pokušati da vas impresioniraju.

Ako se ne ponaša na ovaj način od početka ili se zabavljanje raspadne u virtuelnu vezu, morate osloboditi i njega i sebe. U suprotnom, vrlo su velike šanse da vam je na putu neka ozbiljna sramota.

Sedam znakova da vas momak izigrava i pravi budalu od vas

1. Kaže vam da ne želi vezu, ali ipak izlazite s njim

Idete na prvi sastanak sa muškarcem koji ima mnogo kvaliteta koje tražite. On vam odmah kaže da ne želi vezu, a zatim se upušta sa vama u zanimljiv razgovor. Sviđa vam se i odlučite da vidite kuda stvari idu. Ovo je velika greška. Kada muškarac kaže da ne želi vezu, morate mu verovati i jednostavno nastaviti dalje.

2. On flertuje sa vama, ali vas ne poziva da izađete

Ovaj čovek, bilo da ga poznajete sa posla, iz teretane ili crkve, samo voli da fletuje. On se trudi da privuče pažnju. Smešno je to što te nikad ne pozove da izađete. Uvek je srećan što te vidi, ali to ne ide dalje. To je vaš znak da nije ozbiljno zainteresovan. Svaki muškarac koji želi da izađe sa tobom će te i pozvati. Ako ne, postoji nešto što ga sputava, pa zato samo idite dalje.

3. Kaže da nikada nije bio zaljubljen

Ovo je teško. Neke žene privlači muškarac koji deluje ranjivo i priznaje da nikada nije bio zaljubljen, kao plamen moljca. On postaje vaš „ljubavni projekat“ jer mislite da još uvek nije upoznao pravu ženu kao što ste vi. Zbog ovakvih misli ćete se osećati glupo kada on to prekine. Ako nije bio zaljubljen i ima preko 40 godina, ne želi ni da bude zaljubljen. Ne nasedajte na ovo - samo idite.

4. Šalje poruke, ali nema vremena da vas vidi

Toliko muškaraca voli slanje poruka! Ali svaki muškarac koji vam pošalje poruku „Dobro jutro, lepotice“, ali nema vremena da vas vidi, verovatno šalje istu poruku nekolicini drugih žena. Zamislite pojačanje ega u slanju poruka sa gomilom slobodnih devojaka. Ne gubite vreme, bez obzira na to koliko je zabavno slati mu poruke i dobijati ih. Da je ozbiljan, provodio bi vreme sa vama uživo.

5. On je tek razveden i nije spreman ni za šta ozbiljno, ali želi da „vidi kuda stvari idu“

Ovo je nezgodna crvena zastava jer vam odmah kaže da ne želi ništa ozbiljno. Ipak, ostavlja otvorene mogućnosti na osnovu toga kako stvari idu. U svom umu znate da bi stvari mogle da budu dobre jer ste odličan ulov. Dakle, odlučite da iskoristite šansu. Velika greška! Kada vam muškarac kaže da nije ozbiljan, on to i misli. Popijte čašu vina i pozdravite se.

6. On stiže sa hranom kod vas, ali vas nikad ne izvodi na pravu večeru

Vaš izabranik predlaže hranu za poneti i gledanje filma kod vas (stara „Netflik and chill“ rutina). Zvuči prijatno, zar ne? Ali ovo je muška šifra za "seks varijantu". Dolazi kod tebe, ali te nikad ne izvodi na pravi sastanak za večeru. Zašto? Velike su šanse da ne može da rizikuje da bude viđen u javnosti sa drugom ženom jer je u vezi ili oženjen. Izbegavajte sastanke kod kuće dok ne budete imali nekoliko sastanaka u javnosti da biste videli koliko je muškarac ozbiljan u tome da vas osvoji.

7. Vi uvek određujete datume jer on to ne čini

Kada ga pozovete i tražite da se vidite, on pristaje na to. Ali on nikada ništa ne pokreće. Da li je lenj? Možda, ali verovatnija motivacija (ili nedostatak iste) je da on samo provodi vreme sa vama. On se zabavlja, a vi ste voljni da uradite sav posao, pa zašto ne bi proveo vreme sa vama dok ne upozna ženu koja mu se više dopada? Nemojte biti potrošna roba ako ne želite da se osećate glupo. Ako vas ne pozove da izađete, bez obzira na razlog, odbacite ga - brzo.