VEZIVANJE, DOMINACIJA, POTČINJAVANJE! Ovo se IZVODI samo sa partnerom kojem VERUJETE i NE podrazumeva ODNOS!

Skraćenica BDSM ne znači samo četiri reči, već može da znači vezivanje, disciplinu, dominaciju, submisiju (potčinjavanje), sadizam i mazohizam. BDSM način života ne mora nužno da obuhvata i seks. Većina ljudi koji su gledali ili čitali serijal "Pedeset nijansi", imaju pogrešnu predstavu o BDSM načinu života.

Suština je u tome da partnere uzbuđuje da jedno od njih ima potpunu kontrolu nad drugim, uz unapred definisane granice. Osim toga što ne mora da podrazumeva odnos, ovakav odnos može da bude i komplikovan, osim ukoliko oboje partnera nemaju jasno postavljene emotivne granice.

Bič i lisice za početak

Odmah da vas zaustavimo - BDSM ne mora da obuhvata nikakve igračke.

Može, naravno, ako se oboje slažu, ali ne mora. Uzbuđenje je u predavanju kontrole partneru, koji može na osnovu vašeg dogovora da upražnjava sitne "kazne" kao što su šljepkanje po guzi, vezivanje ili slično. Važno je da zapamtite da ni u jednom trenutku nijedno od vas ne bi trebalo da oseća strah ili nelagodnost, već slatko iščekivanje i uzbuđenje. Detalji su stvar zajedničke želje, kao i rekviziti koje ćete možda koristiti. Ako niste sigurni šta vam se dopada.

Potčinjavanje zahteva veliku hrabrost

Upravo suprotno. Potčinjeni smatraju da je najveći poklon koji mogu da daju drugoj osobi kontrola, ne samo u odnosu, već nad celim svojim bićem. To znači da ćete se pred partnerom potpuno ogoliti, ponuditi mu svoje telo i dušu i staviti se na raspolaganje za njegovo ili njeno zadovoljstvo. Ne zato što ste slabiji od njih, već zato što ste dovoljno jaki da to uradite i to i vama pričinjava najveće zadovoljstvo.

Ovo nije avantura za svakoga

Zabluda je da svako može da bude dobar u ovome (kao i u drugim vrstama odnosa, seksualnim ili ne). Naročito je teško biti dobar dominantan partner, jer to podrazumeva razumevanje, poverenje, potpunu kontrolu nad odnosom, ali i samim sobom. Dobri dominantni mogu da izazovu poslušnost samo pogledom ili šapatom, što je mnogo više s*ksi od urlanja ili vitlanja bičem. Dakle, manje je više.

Dominantan/potčinjen u seksu, takav i u životu

Iznenadilo bi vas koliko ljudi jedan "fazon" ima u svom svakodnevnom životu, a uživa u drugom u spavaćoj sobi. Mnoštvo inteligentnih, uspešnih i samouverenih ljudi uživaju da budu potčinjeni, kao što mnoštvo onih koji deluju povučenije mogu da budu odlični dominatori.

BDSM ne podrazumeva s*ks

Za mnoge partnere, BDSM je način da održe vezu živom i van kreveta. Mentalne "igrice", izazovi, naročito ako je u pitanju veza na daljinu, veliki su deo uzbuđenja ovakve veze.

BDSM u vezi ili braku

Zabluda je da ovo upražnjavaju samo povremeni seksualni partneri - bračni drugovi ili dugogodišnji partneri mogu da uživaju u ovom načinu života. Ne postoji razlog da, ukoliko vas BDSM interesuje, ne pokrenete tu temu sa nekim sa kime ste veoma dugo i potražite novu dimenziju svog odnosa.

Možete biti i jedno, i drugo

Postoje ljudi koje uzbuđuje da budu na obe strane ovog spektra. U jednoj vezi biće dominantni, u drugoj potčinjeni. Sve dok se sve strane slažu, sve je u redu. Takođe, partneri koji uživaju u ovom načinu života često menjaju uloge.

Sigurnosna reč nije mit i koristi se

Mora se utvrditi od samog početka. Postoje i meke i tvrde granice, odnosno neki čin koji je ponekad OK, ali i činovi na koje apsolutno ne pristajete i to ćete sa svojim partnerom "zacementirati" od starta. Poverenje je ključno. I ne mora uvek biti reč, pošto neki potčinjeni uživaju u tome da su im usta zapušena. Dogovorite jasan signal, koji ne može da bude slučajno pogrešno protumačen ili zanemaren, kao što je znak rukom ili puckanje prstima.

Može da bude opasno

Na vama je da odaberete sa kime ćete probati BDSM, ako do sada niste i vaša je odgovornost da ta osoba bude pravi izbor u svakom smislu. Upoznajte se sa ljudima koji su već probali, pročitajte sve što možete, i dobro istražite očekivanja i zamisli partnera. Cilj BDSM-a je da poveća zadovoljstvo za oba partnera, ne da dovede do problematične ili opasne situacije. Vaša bezbednost je u vašim rukama.

Priča uzbuđuje

Verovali ili ne, razgovor je veliki deo BDSM odnosa. Ne samo kako bi se stvorilo poverenje i utvrdile granice i sigurnosne reči, već i zbog svojevrsne predigre. Dvoje ljudi koji su u BDSM odnosu često će biti u komunikaciji i van spavaće sobe, jer je planiranje i maštanje o sledećem susretu, kao i prepričavanje i ponovno proživljavanje prethodnog, nešto što ih veoma uzbuđuje.

Autor: Z.L.