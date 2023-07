OVO JE MUŠKARAC KAKVOG NIJEDNA NE SME DA PROPUSTI! Divna otkrila na šta žene "PADAJU": To smo izgubili u današnje vreme!

Šta treba da poseduje muškarac kojem nijedna žena ne može, ali i ne treba da odoli?

Kažu da je zajednički život test za mnogobrojne parove. Najčešće predstavlja korak bliže bračnoj zajednici, ali je istina da se danas mnogi pitaju da li osobi sa kojom su u vezi treba da izgovore "da". Vladaju i mnoge druge dileme, poput onih "kako da znam da je ova osoba prava", "šta ako pogrešim", "sad mi je lepo, ali da li će biti i za pet godina" i mnoge druge...

Savršena osoba ne postoji, kaže psihološka savetnica Divna Milovanović, ali muškarac kojem nijedna žena ne može i ne treba odoli - postoji. Autorka Jujtub kanala "Pozitivna stvarnost" koji je stekao veliku popularnost, snimila je video pod nazivom "Muškarac kakvog ne smete propustiti". Divna je pomogla da jasnije vidite ljubavne odnose i bolje definišite šta je to što vam je stvarno važno i šta je to što zapravo tražite.

"Imam utisak da ljudi iz neiskustva ili neznanja nekada preskoče ljude sa kojima je moglo da im bude mnogo dobro. Ukoliko se muškarci pitaju šta je to što ženama treba, broj jedan i jedna od najbitnijih stvari koju muškarac treba da ima, to je muška energija. U moru muškaraca koji imaju žensku energiju, a vi ste u autentičnoj muškoj energiji, verujte mi, čak i da sve ostalo ne posedujete, bićete 'zverka' koja se retko viđa", rekla je Divna u svom snimku i objasnila šta tačno znači muška energija.

"Muška energija je zapravo ona energija koja ženama daje osećaj stabilnosti. To je osećaj koji, ako uspete da izazovete kod žene, završili ste preko 80 odsto posla. Ona treba da se oseća stabilno i zaštićeno. To je energija akcije, incijative, snage, sve ono što suštinski nije ženska energija. Ženska je više pasivna, bavi se se emocijama i osećajima, dok je muškarac taj koji sprovodi stvari u delo. Kada su te dve energije u saradnji, one daju fantastične rezultate. Svako od nas poseduje mušku i žensku energiju, ali je bitno da budu izbalansirane. Budite osoba koja je aktivna, koja kod žene ume da stvori osećaj sigurnosti i zaštićenosti. Žena ne sme da ima osećaj da li će ostati na cedilu, da razmišlja da li će muškarac biti tu za nju ili neće", objasnila je Divna.

Mnogi zaboravljaju na jednu osobinu danas, istakla je Divna.

"Postoji jako važna stvar koju smo u današnje vreme izgubili i prestali da obraćamo pažnju na nju, a to je doslednost. Izuzetno je važno, iako to niko neće reći, da kao muškarac delujete i budete dosledni. Kad nešto kažete, potrudite se da tako i bude. Ako iznesete svoj stav, ne radite sutra stvari koje su sušta suprotnost. Ne obećavajte nešto ako ne možete da ispunite. Najneozbiljnije deluju ljudi koji obećavaju, a nestanu ili imaju izgovore onda kad treba da dođe do realizacije. Možda niste ni svesni koliko vas to, na neki način, 'pojeftinjuje'. Kad kažete nešto, neka tako bude", otkrila je Divna i dodala:

"To je toliko muževno, kao i kod žena. Muškarac treba da bude oslonac, a ako leluja kao list na vetru, onda on nije nikakav oslonac. Verujte mi, to je toliko bitna stvar. Ako nađete takve ljude, čuvajte ih, zlata su vredni. Doslednost vam daje gore pomenutu stabilnost", objasnila je.

Zaštitnički stav kupuje žene, ali mnogi ne shvataju pravu definiciju zaštite.

"Kad kažem - zaštitnik, to se ne odnosi na fizički nivo. Može, ali u nekim esktremnim situacijama. Meni je jako privlačno kad vidim muškarca koji nikada neće loše govoriti o ženi, čak i kad ima problem sa njom, nego će to rešiti sa njom. Videla sam to par puta i pomislila 'Bože, koliko je ovo lepo'. Čak se i vidi da imaju problem, možda čak i da je on u pravu, ali muškarac ne da da se neko meša. To se odnosi i na žene. Pljuju svoje muškarce, a sutra su srećne sa njima. To je nedostatak doslednosti. Muškarci, dokle god ste vi sa njom, samo vi imate pravo da pričate sa njom. Ne treba bilo ko da dođe i kaže joj šta hoće, a vi da ćutite", rekla je Divna.

Stavite joj do znanja da je privlačna.

"Još jedna jako bitna stvar jeste da date ženi osećaj da je poželjna. Nemojte propustiti priliku da ženi pokažete da je poželjna. Kod žene se 90 odsto prevara, što je i nauka dokazala, događa isključivo iz nedostatka pažnje, iz potrebe da dokaže sebi da je i dalje privlačna i nekome interesantna. Ne dozvolite da žena sa kojom ste poveruje da nije interesantna, da joj svakodnevno ne date do znanja da vam je lepa, privlačna, zanimljiva. To je stvar u koju takođe morate da ulažete energiju. Ako se trudite, vratiće vam puta deset. Ako oseti da nije poželjna, onda kreće zvocanje. Želeće da privuče pažnju na bilo koji način, čak i na negativan, kada nastaju svađe", rekla je Divna na svom Jutjub kanalu, a za kraj je dodala:

"Ovakav muškarac apsolutno svakoj ženi može da bude interesantan".

