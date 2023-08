JEZIVA PRIČA ŽENE KOJU JE MAJKA PRODALA PEDOFILIMA: Do 11. godine sam bila NJIHOVA ROBINJA, SILOVALI SU ME 1.700 SATI (FOTO)

Belgijka Aneke Lukas danas je smirena 60-godišnjakinja, a niko ne bi ni naslutio da njena nežna, staložena, uglađena spoljašnjost krije dramatičnu i traumatičnu životnu priču, dostojnu jezivog, napetog trilera. Aneke je u više navrata javno obelodanila svoju priču o tome kako je još kao dete završila u lancu prostitucije i belog roblja i to još kao devojčica!

Aneke je imala samo šest godina kada ju je 1969. rođena majka prodala u belgijski pedofilski lanac koji su posedovale aristokrate i visoko pozicionirani moćnici u Belgiji, a u okviru kog su dečaci i devojčice silovani, mučeni i ubijani.

"Mnogo, mnogo, mnogo puta sam bila silovana, ali nemam nijedan ožiljak koji bi to dokazao. Obično bi se to dešavalo noću i tokom vikenda, tako da sam izračunala da sam silovana oko šest sati nedeljno, dakle više od 1. 700 sati pre svog 12. rođendana" , prisetila se ova žena koja je najranjivije godine svog detinjstva provela praktično kao seksualni rob za elitu.

"Prvi put me je u taj lanac odvela žena koja je radila kao čistačica moje majke. Imala sam šest godina i čuvali su me preko vikenda, a njen muž me je odveo direktno u ruke pedofilima. Kasnije je moja majka sama počela da me vodi na te prilike. Moja majka nikada nije bila majka, bila je veoma bolesna žena i psihopata", ispričala je Aneke.

Negde oko svog šestog rođendana ona je bila primorana na prvu orgiju u jednom belgijskom zamku. Po sopstvenom svedočenju korišćena je kao deo postavke na sado-mazo predstavi, a na sceni su je okovali metalnom ogrlicom oko vrata.

"Deca su bila roba, najviše cenjena roba"

"Posle toga, ostavljena sam da ležim kao slomljeni predmet, bila sam toliko ponižena. Odrasli muškarci koji su bili deo lanca bili su tamo iz različitih razloga. Bilo je puno alkohola i droge. Deca su bila roba, najviše cenjena roba, i služila su za seks", ispričala je ova 59-godišnjakinja i tvrdi da bi svako dete koje je pomislilo ili izjavilo da će kontaktirati policiju jednostavno "nestalo".

"Uvek je postojala pretnja da ću biti ubijena. Dečaci su češće mučeni, a devojčice su ubijane. Ubistva nisu uvek bila izvršena u tajnosti i sećam se da sam jednom čak videla i telo", posvedočila je.

Aneke je tokom nedelje morala da ide u školu, kao da se ništa ne dešava. Kaže da je bila stidljiva, sa veoma malo drugara u školi, te da kod kuće niko nije mario za nju. "Kada bih se vratila kući iz škole, moja majka ponašala se kao da se ništa nije dogodilo, pa sam prihvatila njeno poricanje i stalno govorila sebi da sam normalna. Bilo je to sramotno, ali ja sam odbijala da se suočim sa onim što mi se dešava. Nije postojao učitelj kome bih se poverila. U lancu su mi pretili i ja nisam videla izlaz iz situacije", istakla je Lukas.

Za Aneke se situacija dodatno pogoršala kada je postala miljenica čelnika u ovom lancu. Ona je bila namenjena samo VIP klijentima, ali je takođe trenirana da bude svojevrsni špijun.

"Izdvojila sam se u tom lancu. Moćni ljudi su me posmatrali kao najsavršeniji, najsenzualniji objekat. Ovo je u tom trenutku za mene kao dete bilo jedino pozitivno iskustvo i morala sam da se držim za to kao za slamku spasa, da se ne bih utopila u moru stida i samoprezira", ispričala je.

Trebalo je da bude ubijena, a iz pakla ju je izbavio belgijski gangster

Kada je Aneke imala 11 godina, nakon što je pet i po godina provela u najizopačenijem svetu bluda i nemorala, moćnici su odlučili da "više nije od koristi" i da će biti ubijena. Usledila je višesatno mučenje, zbog kojih i dan danas ima ožiljke po čitavom telu. Da sve bude užasnije - povrede su joj nanosila druga deca koju su na to primoravali odrasli.

Nju je spasio jedan belgijski gangster - sklopio je dogovor sa visoko pozicioniranim belgijskim političarem, koji je bio član mreže, da radi za njih u zamenu za to da Aneke bude pošteđena. Ova 60-godišnjakinja danas se priseća i "lekcija" koje joj je taj gangster tada dao - da nikada ne postane prostitutka, da nikada više ne spava ni sa kim ni zbog čega, da ne sme da postane zavisnik od alkohola ili droge, da treba da napusti Belgiju zauvek. Aneke kaže da su je te instrukcije vodile kroz život i da su joj pomogle u danima koji su usledili, zajedno sa savetima koje joj je dao kako da se suprotstavi majci kod koje je morala da se vrati.

"Bilo je teško živeti kod kuće, moja majka je bila nesrećna jer više nisam bila deo mreže. Trudila sam se da joj udovoljim koliko sam mogla, ali sam što sam pre mogla, dakle sa 16 godina, otišla od kuće", rekla je Lukas koja je 80-ih godina napustila Belgiju, boraveći u Parizu, Londonu i Los Anđelesu pre nego što se trajno preselila u Njujork.

"Volela bih da ovo nije moja priča i da je sve moglo da bude drugačije, ali važno je da progovorim o svemu ovome. Provela sam decenije da bih došla do tačke da se osećam kao neko ko je dostojan življenja. Mislim da je činjenica da sam u toj mreži morala da povredim drugu decu bila najgori deo, jer je to učinilo da se osećam kao agresor, a ne kao žrtva. Provela sam celo svoje odraslo doba pokušavajući da se izlečim od dubokih rana iz prošlosti", zaključila je Aneke.

Ova priča je svojevremeno napravila veliki skandal u Belgiji, ali je 2017. portparol savezne policije u Belgiji rekao da nisu u mogućnosti da komentarišu tvrdnje gospođe Lukas.