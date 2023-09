4 saveta za funkcionalnu adaptaciju kupatila

Brojna savršeno estetska rešenja u kupatilima na kraju daju samo jedno, perfektno lep izgled koji ubrzo propada zahvaljujući nefunkcionalnosti. Da li se u tom smislu funkcionalnost i lepota prostora i enterijera poništavaju? Nikako! Samo je potrebno određene stvari poslagati tako da se najpre gleda funkcionalnost, a dobar izgled prostora dolazi svakako. Posebno je to danas tako gde je sve usmereno da pored funkcionalnosti bude i prijatno za videti.

Kupatilo je prostorija koja najčešće iziskuje najviše ulaganja, budući da sve promene koje se uvode nisu nimalo jeftine. Zato treba povesti računa o tome da sve što se uzima bude što boljeg kvaliteta, zato vredi i izdvojiti više sredstava, jer će više vremena stajati nepromenjeno i služiće. Treba obratiti pažnju na funkcionalnost, ali i na samog proizvođača, jer vam to neretko može dosta reći o samom proizvodu. Pored toga, imamo još nekoliko saveta koji će vam olakšati adaptaciju i renoviranje kupatila.

Koje pločice za kupatilo odabrati?

Prilikom renoviranja jedna od najvećih nedoumica jesu pločice za kupatilo. Ovo je tako jer se dosta razmišlja o samom materijalu, veličini, strukturi, boji, tj. o svemu što jedne pločice čini. Savet je da za podne pločice za kupatilo birate one većih dimenzija, reljefne i one koje se nimalo ne klizaju, te da budu u nekim nijansama ni previše tamnim, niti svetlim, budući da su tako jednostavnije za održavanje.

Kada su u pitanju pločice za zidove, one mogu biti nekih srednjih dimenzija. Male pločice iziskuju mnogo utrošenog vremena tokom postavljanja, dok su one jako velike uvek u riziku da će nakon nekog vremena početi da popuštaju. Zato birajte neke srednje veličine, a uvek svakako one koje su za zidove i namenjene.

Pločice za kupatilo najbolje prijanjaju za podlogu kada se koriste uz odgovarajući lepak, pa ukoliko sami birate i potreban materijal za rad, dobro se posavetujte sa prodavcima.

PVC stolarija ili drvo za kupatilo?

U kupatilima je uvek lepo kada postoji neki drveni nameštaj, daje određenu toplinu i prirodnost. Međutim, iako je to tako, drvo je dobro zaobići zbog vlage koja je česta. Iako je birate, neka se zadrži u kupatilskom nameštaju, a neka PVC stolarija bude izbor, posebno za prozore, jer kada postoje onda vlaga najviše ide ka njima.

PVC stolarija je izdržljivija, posebno kada govorimo kondenzaciji, koja joj ne menja ništa. A uz sve to, budući da se u kupatilu često stvara kondenz, prska vodom, različitim proizvodima, PVC stolarija se prebriše u par minuta i sve bude kao pre, što doprinosi njenoj funkcionalnosti.

Rolo zavese za prozore u kupatilu?

Jeste li razmišljali o tome kako zaštititi prozor u kupatilu, ako ga imate? Obične zavese se brzo prljaju, od vlage brzo skupljaju prašinu, pa su sasvim nefunkcionalne. Neuporedivo bolje rešenje su rolo zavese. Jednostavne su za održavanje, imaju različitih boja i dezena, a uz to rolo zavese ne skupljaju prašinu, što ih čine lakim za održavanje. Usisavanje s vremena na vreme, prebrisavanje vlažnom krpom i tako rolo zavese dug period izgledaju kao prvog dana.

Fuge u boji

Često rešenje majstora jesu bele fuge na pločicama, posebno kada su svetlije pločice. I ovo odlično izgleda, dok one posle nekog vremena i čestog čišćenja, ne krenu da žute i da više nema povratka boje u belo. Zato je bolje da budu u boji, jer će dosta sporije menjati svoj izgled, a uz sve to će biti mnogo jednostavnije za čišćenje.