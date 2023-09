Selidba ne mora da bude stres: Praktični saveti koji će vam pomoći da se bolje organizujete

Psiholozi tvrde da selidba spada među top tri najstresnija događaja u životu a neki je čak porede i s razvodom, još kada dečica moraju biti deo tog procesa, situacija je znatno otežavajuća.

Većina ljudi razvija duboku vezanost za dom, i ta veza može da bude intenzivna baš kao i odnosi unutar porodice. Naučnici objašnjavaju da kuća ili stan za čoveka nisu samo puki krov nad glavom već "sistem koji čuva porodicu" i pruža osećaj sigurnosti.

Samo razmišljanje o premeštanju svih svojih stvari - nameštaja, garderobe, kuhinjskog posuđa, knjiga i ukrasa - može izazvati paniku. Ali postoji način da se ublaži stres, a ključ je u dobroj pripremi. To je jedini način da se selidba obavi bez haosa i nepotrebnih problema.

Ipak, ne treba ni olako shvatiti ovaj proces. Statistike govore da je potrebno oko mesec dana za pakovanje stvari iz stana od oko 50 kvadratnih metara. Potrudite se da sam proces pakovanja doživite ne kao posao zbog kojeg će vas boleti glava već priliku da emocionalno, ali i fizički raščistite svoj život.

Gledajte na to kao na sjajnu šansu da pročistite i svoj um i svoje stvari. Ne zaboravite da je raščišćavanje sjajan način da stvarate emocionalni prostor za nove uspomene, kao i mesto za nove kućne detalje i nameštaj.

Nekoliko koraka da vam selidba bude lakša:

1. Počnite s pripremom na vreme

Stvari iz svake sobe bi trebalo da pakujete posebno, označavajući kutije, kofere i kese kako biste lako znali gde se šta nalazi. Preporučljivo je koristiti različite boje nalepnica za svaku prostoriju jer će to umnogome da vam olakša sortiranje stvari. Potrudite se da pakovanje ne bude posao zbog kojeg će vas boleti glava već ga pretvorite u priliku da rasčistite život – i emocionalno i fizički). Neka to bude šansa da pročistite i um i svoje stvari. Takođe, na taj način stvarate emocionalni prostor za nove uspomene, kao i mesto za nove kućne detalje i nameštaj.

2. Napravite ček-listu

Profesionalci u selidbama preporučuju da napravite listu svih stvari koje treba da obavite tokom selidbe. Ova lista će vam pomoći da ostanete organizovani, a kako se selidbeni dan bliži, imaćete pregled obavljenih zadataka.

3. Spakujte VIP fasciklu

Ključna stvar u procesu selidbe jeste fascikla u kojoj čuvate sva važna dokumenta povezana za stan, odnosno porodicu, kao što su izvodi iz matičnih knjiga, venčani list, pasoši, računi i drugi.

4. Označite prioritetne kutije

Za brz pristup najvažnijim stvarima odmah po selidbi, spakujte posebne kutije za svaku prostoriju i označite ih crvenim nalepnicama. Ove kutije treba da sadrže stvari koje će vam odmah biti potrebne u novom domu.

Takođe, dobra je ideja da obeležite kutije brojevima. Na taj način ćete znati koliko ste kutija poneli i da li nešto nedostaje. Jedna od čestih grešaka prilikom pakovanja stvari jeste da kutije budu napunjene do vrha, jer vlasnici misle da tako štite stvari i smanjuju mogućnost njihovog pomeranja po kutiji. Međutim, budite svesni da je dovoljan mali potres prilikom transporta da jedna stvar udari u drugu i tako se ošteti.

Zbog toga je savet da nikada ne prepunite kutije, kao i da svaku stvar razmaknete jednu od druge, a da sve praznine u kutiji ispunite izgužvanim papirom, pucketavom folijom ili nekim drugim mekanim materijalom, koji će sprečiti njihovo pomeranje i smanjiti mogućnost oštećenja na minimum.

5. Smanjite višak stvari

Selidba je odlična prilika da se oslobodite stvari koje niste koristili godinama. Ne gubite vreme pakujući nepotrebne stvari. Razvrstavajte ih na one koje možete da poklonite nekom kome su potrebne i na one koje treba da završe kao višak - zapitajte se da li vam je zaista potrebna ta 46. kutijica koja čeka na nov život. Ako nije neophodna, poželite joj srećan put i otpratite do kante.

6. Zakažite selidbu unapred

Bez obzira na to da li se selite sami ili koristite profesionalnu agenciju, odredite datum selidbe što je pre moguće. Obavezno pratite i vremensku prognozu kako biste izbegli probleme tokom selidbe - najmanje što vam treba je superećlijska oluja dok motrite na kutije s omiljenim knjigama i bakinim escajgom.

7. Uzmite precizne mere

Izmerite vaše veće komade nameštaja i aparate kako biste bili sigurni da će stati u novi prostor i proći kroz vrata i hodnike u vašoj novoj zgradi. U sliučaju da nr mogu da prođu kroz vrata, moraju se razmontirati pre selidbe.

8. Priprema je pola posla

Ukoliko ste odlučili da sami sortirate i pakujete stvari, mesec dana uoči velikog dana nabavite kutije, zaštitne folije s mehurićima, stiropor za dodatnu zaštitu osetljivih stvari, samolepljivu traku, te markere za obeležavanje kutija. Par dana pre polaska operite poslednju turu veša, dovršite opremanje kutija i počnite da pakujete kofere s odećom i obućom za narednih nekoliko dana, za sve članove porodice. Ukoliko frižider ide s vama u nov dom, ispraznite ga, odledite i očistite dan pre selidbe.

I ne zaboravite da proverite da li kompanija za koju radite daje plaćen slobodan dan ili dva odsustva prilikom seldibe pa u slučaju da imate mogućnost, spojte taj dan s vikendom.