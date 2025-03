'SAMO DA POGLEDATE ONE KOJI SU SE UJEDINILI U BORBI PROTIV SRBIJE I SVE VAM JE JASNO' Vučić: Od Kurtija, do Hrvata, Sarajeva, niko ne mora da vam objašnjava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se Srbija podići posle "ova tri meseca blokada, razaranja, nerada, neodgovornosti i uništavanja", navodeći da veruje da će već ove godine biti u prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi.

"Izdržaćemo mi to, uništili su tri meseca, pojeli, razorili ekonomiju za tri meseca, ali uspećemo da se podignemo", rekao je Vučić, u razgovoru sa meštanima u Domu kulture, u Krepoljinu, tokom nastavka posete Zaječarskom i Borskom okrugu, započete u petak.

Istakao je da je to važno i zbog većih plata i prihoda, zbog opština koje imaju velika dugovanja prema komunalnim preduzećima.

"Mi smo ti koji moramo da ulažemo novac iz drugih krajeva Srbije. Zato nam je potrebna zdrava Srbija koja radi, koja će da gleda u budućnost", rekao je Vučić. Kako je još naveo, "pobedićemo ovo zlo koje nas je spolja napalo i želi da uništi našu zemlju".

"Dovoljno je da samo pogledate one koji su se udružili i koji podržavaju sve one koji su protiv Srbije, od Aljbina Kurtija, do Hrvata, Sarajeva i sve vam je jasno. Ništa više niko drugi ne mora da vam objašnjava, samo da pogledate one koji su se ujedini u borbi protiv Srbije i sve ste razumeli", rekao je Vučić.

On je istakao da su tri meseca blokada razorili ekonomiju Srbije, ali da ćemo podići Srbiju i izrazio uverenje da će Srbija već ove godine biti među prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi.

- Razorili su nam ekonomiju za tri meseca, ali jednom su to uradili i u 12 godina, pa smo uspeli Srbiju da podignemo. Podići ćemo Srbiju i posle ova tri meseca blokada, razaranja, nerada, neodgovornosti i uništavanja. Već ove godine verujem da ćemo biti u prve tri zemlje po stopi rasta u celoj Evropi - naveo je predsednik.

- Zato nam je potrebna zdrava Srbija, zato nam je potrebna Srbija koja radi i Srbija koja će da gleda u budućnost - istakao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković