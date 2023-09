Najnovija istraživanja pokazuju da je san čak i aktivniji proces od naših dnevnih aktivnosti, rekao je za Novo jutro TV PINK prof. dr Branko Đurović, neurohirurg.

Dr Đurović je rekao da prethodnih vekova spavanje se tretiralo kao pasivni proces, da bi nova vremena donela to da je to neka vrsta regeneracije.

Kako kaže, novija istraživanja su dovela do toga da je to možda čak i aktivniji proces od naših dnevnih aktivnosti.

- Imamo dve faze spavanja, površnu i duboku fazu. Površna ima 4 gradusa. Rem faza je najdublji stadijum spavanja kada sanjamo. Ako se probudimo u toj fazi mi se nećemo sećati šta smo sanjali - rekao je Đurović.

Kako kaže, kada se ne sećamo sna tada smo se probudili iz najdublje faze spavanja.

- Poslednjih godina neke kliničke studije pokazuju da ipak neki vid sanjanja postoji i u non rem fazi. Kada spavamo mi vršimo sopstvenu regeneraciju, ono sve što je bilo stresogeno u toku dnevne aktivnosti kroz proces spavanja mi apsorbujemo - rekao je doktor.

Kako kaže, spavanje i sanjanje štiti nas od dnevnih, a najčešće stresogenih aktivnosti.

Ističe da nema čarobnog leka da bi dobro spavali. Kako kaže, nažalost nema, dodaje da je potrebno da svako od nas bude doktor za sebe.

- Šta može da bude uzrok poremećaja? Najčešće je to neki stres i on može biti zaslužan za poremećaj sna i tada je to najlakše rešiti, rešavajući osnovni problem - rekao je doktor.

Kako kaže, i hrkanje može biti razlog za loš san, dodaje da on može biti veoma otežavajući za dobar san.

Autor: