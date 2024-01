Mogu li kućni ljubimci zaista da predosete zemljotres?

Seizmološke aktivnosti ovih dana u regionu nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, ali reč je o pojavi za koju se smatra da nije tek tako predvidiva. Ipak, već decenijama unazada raspravlja se da li životinje mogu da predvide prirodne katastrofe? Postoji mnoštvo dokaza koji upućuju na to da mogu, a mnogi ljudi tvrde da su njihovi psi ili mačke bili nemirni neposredno pre potresa.

Međutim, uprkos mnoštvu tvrdnji, nedavna studija sugeriše da životinje nemaju stvarne predviđajuće sposobnosti kad su u pitanju zemljotresi.

Studija je objavljena u Bulletin of the Seismological Society of America, a usmerena je na prethodne tvrdnje ljudi koji navode da njihovi kućni ljubimci pokazuju sposobnost predviđanja potresa pre nego što se oseti bilo kakvo stvarno tutnjanje.

Istraživači su brzo ustanovili da za većinu tvrdnji nedostaju konkretni naučni podaci koji bi ih potkrepili.

“Postoje mnogi radovi o potencijalu životinja koje predosete zemljotres, ali prema našim saznanjima ovo je prvi put da se statistički pristup koristi za procenu podataka”, objašnjava Heiko Void, vodeći autor istraživanja.

Mnoga prethodna zapažanja o navodnom fenomenu malo su više od tvrdnji ljudi koji veruju da su se njihove životinje ponašale neobično pre zemljotresa. Vremenski raspon navodno čudnog ponašanja veoma varira, od samo nekoliko sekundi do meseci pre samog potresa. Uz to, mnoge tvrdnje su pojedinačna zapažanja, a ne ponašanja koja se prate tokom vremena.

Postoji malo podataka koji se odnose na vezu između zemljotresa i životinja, a i ti podaci su zasnovani na tvrdnjama koje imaju malu ili nikakvu naučnu vrednost. Uprkos tome, naučnici primećuju da bi zemljotresi mogli da pokrenu određeni odgovor kod životinja, ali zbog nedostatka podataka, to za sada nije moguće dokazati.

Da bi se ove tvrdnje dokazale, potrebna su dugoročna posmatranja, što nije jednostavno da se utvrdi s obzirom na to da su zemljotresi nepredvidljivi događaji.

