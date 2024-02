Drecun: Ključna je reakcija onih zemalja koje mogu da utiču na ponšanje Prištine

Doskorašnji predsednik Odbora za KiM Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je danas, da su zemlje koje mogu da utiču na ponašanje Prištine već odgovorile na to da li će zaustaviti Prištinu.

On je na pitanje da li će međunarodna zajednica uslišiti zahteve Srba na KiM objasnio da najpre niko nije zaustavio Prištinu u onemogućavanju da roba iz centralne Srbije ide na teritoriju KiM.

- To bila jednostrana mera, po nekim izgovorima zbog hapšenja one trojice njihovih policajaca koji su kobajagi išli da beru pečurke, pa prešli administrativnu liniju, ali kada su oni oslobođeni, mera nije povučena, ostala je na snazi. Sve druge mere jednostrane koje je Priština donela pokazuju da ona stvara nepodnošljive uslove za život srpskog naroda na KiM - rekao je Drecun za Prvu.

On je rekao i da poslednji potez u vezi dinara, ako se ima u vidu da 69.000 ljudi prima plate i penzije, da više od 2.400 studenata prima stipendije, preko 6.500 poljoprivrednih domaćinstava dobijaju subvencije da bi mogli da opstanu, preko 900 privrednih subjekata srpskih na KiM takođe dobijaju podršku iz budžeta RS, jasno je da oni neće moći da opstanu ako neko ukine dinar kao platežno sredstvo.

- Ali nažalost, imate odgovor vodećih zapadnih država, kada postavite pitanje hoće li međunarodna zajednica reagovati - ovde je ključna stvar da reaguju zemlje koje utiču na ponašanje Prištine i koje imaju kontrolu na KiM, to su vodeće zapadne države, te države su nažalost rekle da Kurti ima prava da donosi ovakvu odluku, ali da treba malo da prolongira implementaciju primene te odluke, a to suštinu neće promeniti - rekao je Drecun.

Ako neko već kaže, dodaje, "ima pravo da donosi takvu odluku" onda vam je, kako je rekao, sve jasno da ih mnogo baš ne zanima položaj u kom se nalazi srpski narod, a taj položaj je veoma dramtičan i on će onemogućiti Srbe da žive u normalnim uslovima.

- Mene zaista zabrinjava ta situacija, a nešto što me podseća na pripremu novih nasilnih aktivnosti Kurtijevih specijalnih policijskih snaga - za kratko vreme, u roku od dva dana pojavljuju se, navodno, neki grafiti od organizacije Severna brigada koju su u Prištini proglasili terorističkom. Sećate se, Severna brigada i Civilna zaštita nepostojeće organizacije proglašene su terorističkim da bi se stvorila slika kako na severu ima srpskog terorizma, grupa koje Beograd naoružava, ubacuje da bi oni mogli da opravdaju svoje akcije - rekao je Drecun.



Dodaje da ta, kako je rekao, navodna Severna brigada ispisuje nekakve grafite po severnoj Mitrovici "Kada se srpska vojska vrati", a onda se odjednom pojavljuje nekakav letak opet neke organizacije Narodne odbrane, koji poziva na otpor Kurtijevoj policiji.

- I daje uputstvo kako da se to radi, čak i kako da se pripreme da li molotovljevi koteli, dakle nasilno suprotstavljanje kurtijevoj policiji. Meni to liči na dobro sprovedenu obaveštajnu aktivnost privremenih institucija samouprave od strane Prištine, imaju kapacitete za to, te obaveštajne civilne i vojne službe i sve mi to liči na operaciju lažne zastave, kao da se nešto priprema u narednom periodu - ocenio je Drecun.

On je rekao da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ima jednu veoma pokvarenu taktiku, koja u nekim trenucima prelazi u jednu perfidnu situaciju.

- On želi da otera Srbe sa KiM, tu nema nikakve dileme, međutim ima problem da upotrebom brutalne sile - to su specijalne parapolicijske jedinice, to je tzv. vojska Kosova koja se stvara, ako bi krenuo masovno da proteruje Srbe sa ubistvima, proterivanjima, pljačkanjem, uništavanjem i paljenjem imovine, nije siguran kako bi KFOR reagovao na to, da li bi KFOR okrenuo glavu da on množe da dovrši posao ili bi se suprotstavili tome - rekao je Drecun.

Zbog toga je, kako dodaje Drecun, Kurtiju potrebna što jača sila, jer zna da bi u takvom jednom slučaju srpska vojska sigurno intervenisala da zaštiti srpski narod ako to KFOR ne bi bio u stanju.

- Pošto ne može da uradi taj masovni pogrom, uz brutalnu upotrebu sile, on sada pokušava da onemogući normalan život srpskom narodu da bi Srbi sami otišli i zato je jako bitan ovaj udarac, ovo što radi sa dinarom. Da onemogući ljudima da žive normalno, oni će sami početi da razmišljaju da li imaju bilo kakvu budućnost za sebe i svoju porodicu. Imate čak na zapadu, mislim da je međunarodna krizna grupa nedavno izašla sa jednom analizom, gde su rekli da ako se nastavi iseljavanje Srba i ako bi se broj Srba sveo na nekih 60-ak hiljada, da bi apsurdno bilo govoriti o bilo kakvoj zajednici srpskih opština - rekao je Drecun.

ZSO se, dodaje, stavlja ad akta pri tom broju stanovnika srpske nacionalnosti na KiM.

- Kurti izgleda to želi, on sada pokušava da upotrebi ove druge mere koje mu stoje na raspolaganju i paralelno gradi vojnu silu. I jedna i druga varijanta su usmerene ka etničkom čišćenju srpskog naroda, i sada imate izjavu ovog tzv. ministra odbrane Maćedoncija, koji je rekao da je prošle godine dupliran budžet za, oni kažu odbranu, u odnosu na 2022. godinu za 100 odsto. Bio je 102 miliona, sada je 204 za prošlu godinu, sada će biti još i veći. Od toga je 115 iskorišćeno za nabavku novih sistema naoružanja - rekao je Drecun.

Za tri godine Kurtijeve vlasti, dodaje, bilo je i puno donacija, 290 miliona evra je uloženo u kupovinu naoružanja, i mnogo toga su dobili kao donaciju.

- Ono što mene zaista zabrinjava je pokušaj da nabave još ofanzivnija, ubojitija sredstva kao što su haubice, raketne sisteme zemlja - zemlja, pored minobacača, snajperskih odeljenja i proitivtenkovskih projektila - rekao je Drecun.

Kada se na tako maloj teritoriji gomila tolika količina naoružanja, dodaoje, to povećava tu vatrenu moć te formacije, koja je potopuno nezakonita.

- Postavio sam pitanje kada sam nedavno bio u sedištu NATO i u komandi u Monsu kako možete uopšte da dozvolite kao KFOR, ako govorite da ste tamo na osnovu Rezolucije 1244, a jeste, da dozvolite postojanje još jedne naoružane formacije koja uopšte nije predviđena Rezolucijom 1244. Znate tu nemate odgovor, oni kažu da taj KBS treiraju na osnovu izvornog mandata, a izvorni mandat je da to bude neka vrsta civilne zaštite, da pomažu ljudima, to je davno prevaziđen mandat KBS, koji je ikada bio takav, ovo je klasična vojna organizacija koja se naoružava po NATO standardima i koja se priprema za određene aktivnosti - rekao je Drecun.

Optimizam u celoj situaciji, dodao je, proizilazi iz jačanja srpskih odbrambenih, vojnih kapaciteta.

- Kako mi podižemo vojsku tako se smanjuje mogućnost da Priština pokuša nasilno proterivanje srpskog naroda i to je optimistički deo svega ovoga što se dešava. Naša vojska je faktor odvraćanja Prištine i onih koji stoje iza Prištine da u jednom naletu masovno proteraju Srbe - rekao je Drecun.

Dodao je da je tu i podrška, posebno finanasijska podrška iz Beograda.

- Godišnje ide preko 100 miliona evra samo preko Kancelarije za KiM, taj narod ne bi mogao da ostane i ta se podrška nastavlja i nataviće se, uprkos svim pokušajima da se onemogući i davanje u platama, penzijama, socijalnim davanjima, stipendijama za Srbe na KiM. To se nastavlja i nastaviće se. Srbija će pronalaziti mogućnosti da svoj narod podrži, jer bez toga ne može da opstane - rekao je Drecun.