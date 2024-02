Drecun: Kurti se neće zaustaviti, ukidanje dinara najteži udarac do sada

Predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je danas da je odluka administracije u Prištini o ukidanju dinara jedan od najtežih udaraca za Srbe, i dodao da se premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti neće na tome zaustaviti.

"Priština želi da protera državu Srbiju i njeno prisustvo na KIM, da eliminiše sve institucije koje je moguće dovesti u vezu sa našom državom, i onemogući normalan život srpskom narodu", rekao je Drecun za Javni servis Srbije.

On smatra da nema podrške Kurtiju "onih koji mu čuvaju leđa", on bi drugačije pregovarao i znao dokle može da ide, stoga je, ističe Drecun, najvažnije da se na njega izvši pritisak, da mu se ukine bilo kakva vrsta vojne pomoći, jer je, Kurti na to najosetljiviji.

Drecun je naglasio da je taj potez jedan u nizu veoma štetnih koje povlači administracija u Prištini, a koji su upereni protiv opstanka normalnog života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

"Ako preduzimate takve poteze, vi onda direktno udarate na normalan život, na bezbednost ljudi, na sve ono što čovek treba da radi, da bi Kurti mogao da živi na jednoj teritoriji, na jednom prostranstvu", ukazao je Drecun.

Drecun je ocenio da Kurti želi po svaku cenu da natera i Beograd, da KiMo tretira kao državu.

"Traže nekakvo licenciranje neke od naših banaka i to po zakonima takozvanog Kosova da bi jednostavno naterali Beograd da se prema našoj teritoriji odnosi kao nekakvoj državi. S druge strane je očigledno da se i taj zapadni deo međunarodne zajednice, koji može da utiče na ponašanje Prištine, izgleda oglušuje o sve naše zahteve, naše molbe, o sve naše činjenice i argumente koje iznosimo, da to može da izazove jednu možda sada najtežu destabilizaciju i krizu na KiM", rekao je Drecun.

Kako kaže da je Kvinta zaista želela da zaustavi Kurtija u toj nameri, to već mogla da uradi a ne da čeka posljednji trenutak.

To se, kaže Drecun, može oceniti kao jednostavno prihvatanje Kurtijeve politike da snažnim udarima na život srpskog naroda na KiM, vrši pritisak na Beograd da pravi političke ustupke i da se u razgovorima u Briselu, u dijalogu, zapravo rukovodi onim što Priština traži.

"Priština po svaku cenu hoće da postigne de fakto priznanje i da se Beograd složi sa članstvom tzv. Kosova u međunarodnim organizacijama. Sada kada ne možete da izvršite direktan pritisak na Beograd, on se vrši, tu je i članstvo u EU, onda vi vršite pritisak na srpski narod, maksimalno mu onemogućavate normalan život. Srbi kreću sa iseljavanjem, nije to sada masovno iseljavanje, ali se smanjuje broj Srba koji ostaju na KiM", ocenio je Drecun.

Smatra i da Kurti ne poštuje dogovore zato što mu se to dozvoljava od strane onih koji, kako kaže "čuvaju leđa" njemu i samoproglašenoj državi Kosovo.

"Da nema te podrške, drugačije bi on pregovarao, znao bi dokle može da ide. Ali on je ohrabren. Najvažnija stvar je da se Kurtiju ukine bilo kakva dalja pomoć na tom vojnom planu i podrška u transformaciji KBS u tzv. Vojsku Kosova. Na to je najosetljiviji. Ako hoćete da ga zaista naterate da se ponaša onako kako bar čujemo u javnosti od nekih zapadnih političara, onda morate da prekinete tu podršku", naglašava Drecun.

Takođe, ukazuje i da Kurti neće da formira Zajednicu srpskih opština i da je to jasno i glasno rekao, ali ga, kaže Drecun, zanima da nanese što je moguće veću štetu srpskom narodu, jer smatra da je to najveći pritisak na Beograd.

"Ja se bojim da bi zbog realizacije tog cilja, Kurti mogao da nastavi sa preduzimanjem i drugih aktivnosti. Vidite, stalno izmišljaju neke mere koje su štetne u opstanku srpskog naroda", kaže Drecun.

On je istakao da NATO u Briselu razmatra pitanje povećanja broja vojnika na KiM-u, što ukazuje da "izgleda planiraju i očekuju novu destabilizaciju na KIM".

"To samo može da se desi posezanjem Kurtija za dodatnim merama protiv srpskog naroda. To izaziva dilemu - da li neko na zapadu želi da zaustavi Kurtija u pogubnom delovanju po opstanak srpskog naroda na KiM", rekao je Drecun.