Otkrili ste da vas vara: Naučnici daju pet taktika kojim će pokušati da vam izmami oproštaj

Svaka veza je jedinstvena, što znači da samo vi možete da odredite da li je vredno dati svom partneru drugu šansu nakon što as je prevario. Uz to, veoma je važno obratiti pažnju na to kako se druga osoba ponaša nakon što ste otkrili da vas je prevarila.

"Iako nije nužno nezdravo oprostiti partneru prevaru, morate se uveriti da zaista osećate da vredi oprostiti“, kaže Suzan Vajs, seksološkinja za BedBible. "Poznavanje trikova koje prevaranti koriste može vam pomoći da budete na oprezu da ne biste bili izmaniplisani. Važno je da budete iskreni sami sa sobom i vidite kako se osećate u vezi sa varanjem, umesto da dozvolite drugoj osobi da vam kaže kako treba da se osećate", dodaje ona.

Istraživači su identifikovali 41 radnju kojoj često pribegavaju ljudi nakon prevare partnera da bi dobili šta žele. Ova dela su zatim kategorizovana u šest različitih vrsta taktika ubeđivanja. Evo šta treba da znate o svih šest ovih strategija - i zašto su neke od njih problematične za budućnost vašeg odnosa.

1. Svaljivanje krivice na žrtvu

Često varalice tvrdite da je razlog zaprevare zato što su se osećali distancirano od svog partnera ili da ih on ne voli. Možda se činilo lakšim da im neko drugi jednostavno zadovolji njihove potrebe nego da pokušavaju da rade na problemima u sopstvenoj vezi. Ali to sigurno nije izgovor za nevernost. Ako neće da preuzmu odgovornost za svoje postupke, ovo je samo način da vas okrive za svoje neverstvo.

2. Naglašavanje važnosti odnosa

Ponekad će se varalice takođe fokusirati na to da vas podsete koliko ste uložili u vezu, tako da je manje verovatno da ćete otići. Ali dela govore više od reči. Daleko je bolji znak ako vam varalica pokaže sopstvenu investiciju u vezu – na primer, tako što je voljan da poseti terapeuta za parove, da pita šta vam treba od njega ili da namerno promeni svoje ponašanje kako biste se osećali sigurnije.

3. Minimiziranje neverstva

"Bio je to samo seks i ništa više", "On/a mi ne znači ", "Ne gajim nikakva osećanja prema njemu/njoj. Znaš koliko te volim." Ovakve izjave umanjuju prevaru, čineći da se osećate kao da treba brzo da prebolite i oprostite svom nevernom partneru. Ovo može biti način da se ublaži zabrinutost žrtve, ali to nije uvek dobar metodd. Bolje je reći: 'Nisam zaljubljen/a u ovu drugu osobu, i blokirao/la sam njihov broj" ili pak uraditi nešto drugo što konkretno dokazuje da ta druga osoba ne značu varalici.

4. Korišćenje dece, rođaka i prijatelja

Jedan od najproračunljivijih poteza koje varalica može da napravi jeste da uključite svoje druge voljene osobe kao način da vas krivica navede da im oprostite. Na primer, priča da bi deca mogla da pate zbog odvajanja. Jer , iako razvod može negativno uticati na decu, isto važi i za ostanak u vezi u kojoj se jedna osoba oseća izdano i ogorčeno. Zapamtite: dvoje razdvojenih ljudi i dalje mogu da imaju srećnu porodicu.

Obećanje da više nikada nećete prevariti dobar je početak, ali kada je poverenje narušeno, teško je verovati svom partneru na reč. Ali, pošto nije samo reč dovoljna onaj koji je varao treba da preduzme konkretne radnje kako bi osigurao povratak poverenja.

5. Popravljanje odnosa

Konačno, poslednja taktika koju prevaranti mogu da koriste da zadrže svoje partnere jeste traženje pomoći u popravljanju veze - recimo, od terapeuta za parove. Stručnjaci se slažu da je ovo jedina zdrava strategija koju treba koristiti, jer ima za cilj da zapravo zaleči rane izazvane varanjem, a ne samo da oslobodi varalicu njihove krivice ili da vas izmanipuliše da ostaneteu vei nakon prevare.

Neko ko vas je prevario trebalo bi da se pobrine da kaže da je glavna svrha savetovanja parova da sagleda kako mogu ponovo da uspostave poverenje u vezi, a ne da se trudi da dokaže da ste bili uzrok što vas je on prevario.