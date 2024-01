PRISTALA JE DA ŽIVI SA DEČKOM U KUĆI NJEGOVIH RODITELJA PA GORKO ZAŽALILA: U sve se mešaju! A kad je jednom ušla bez najave...

Svako ko je malo stariji i mudriji reći će da je recept za srećnu vezu i brak - život daleko od njegovih/njenih roditelja. Ipak, jedna 23-godišnja devojka iz Srbije, smatrala je da možda život u zajednici za nju neće biti toliko loš te je na tako nešto i pristala. Naravno, brzo se pokajala.

Neimenovana Srpkinja (23) požalila se na društvenoj mreži Redit da je, iako bila upoznata da takva situacija nije idealna, pristala da živi sa svojim dečkom (28) u njegovoj porodičnoj kući. Kako je objasnila, pošto su u vezi tri godine, na takav kompromis se odlučila na određeni vremenski period, međutim, stvari su ispale komplikovanije nego što je očekivala.

"U principu od početka su se njegovi mešali u sređivanje, davali su sebi za pravo jer su davali i pare njemu, on je to prihvatao i nije video problem u tome, dok je meni to bio ogroman problem jer je priča bila da zajedno živimo tu i zajedno sređujemo, bolje da mi ne pomaže niko nego da pomaže i meša se u sve živo. Tu je bilo mešanja oko izbora pločica, vrata, raznih stvari i večito sam se osećala kao da se borim sa njima za neko svoje mesto tu (što je isto nenormalno).

Žalila sam se dečku sve vreme za to, govorila mu da treba postaviti neke granice i odlučiti šta kako, jer ako ćemo zajedno živeti tu ne želim da se iko meša u nas život. Delovao je nezrelo i kao da nije spreman da se odvoji od svojih roditelja, za sve njih pita, oni mu traže majstore i razne stvari, umesto da sa mnom uzme stvari u ruke.

"Nije joj prvi put da uradi tako nešto"

I ajde sredimo mi sve do nove godine, počnemo da boravimo tu i dešava se da dok ni on ni ja nismo bili kući, njegova mama dođe gore sa majstorom da sređuje nešto oko klime, o čemu ja nisam imala pojma, a još u tom momentu se nalaze moje stvari u dnevnoj sobi (čitaj donji veš) na izvol'te.

Meni je bilo ultra neprijatno kada sam to saznala, osećala sam kao da se ne poštuje privatnost i neke granice, a najgore od svega mi je što on ne vidi problem u tome i govori mi konstantno da preterujem sa tim. Nije prvi put da njegova mama uradi nešto tako na svoju ruku, birala nam neke stvari još koje se meni uopšte ne dopadaju i oko toga smo se bas mnogo svađali", požalila se zbunjena devojka, te objasnila da vidi da se situacija ne menja i da ne zna šta da radi. Iako je, kaže, pametno da se rastanu, to joj je "lakše reći nego učiniti".

"Beži sestro"

Na njeno pitanje niko nije imao odgovor kako sve rešiti bez da se neka strana ne uvredi/ošteti. Ipak svi su složili u jednom. Da treba da "beži".

"I šta sad tačno želiš da postigneš ovim esejom? Da ti kažemo ono što već znaš…Beži, trči sestro!", "Neće ti to izaći na dobro, samo ti beži, momak ti nikad neće biti spreman da se odvoji od svojih niti da im udari neke granice. Ako si okej sa tim, a čini mi se iz ovog posta da nisi, onda šta te briga, nek rade sve po kući. U suprotnom, kao sto su i drugi rekli, beži, beži daleko", "Smatraj da si dobila poklon odozgo u vidu pogleda na to šta te čeka u budućnosti sa tim čovekom. Beži, i ne okreći se", bili su samo neki od komentara ispod ove objave.

