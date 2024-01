NOVI POREZ?! Škotska blizu uvođenja posebne naknade za turiste

Škotska bi mogla da uvede poseban porez za turizam, nakon što je Predlog zakona o dodeljivanju ovlašćenja lokalnim vlastima da uvedu privremenu poresku stopu ili porez na turiste prošao prvu fazu glasanja u Škotskom parlamentu. Svaka opština može ili ne mora da naplaćuje porez i može da odluči kako će prihod od toga biti potrošen.

U Edinburgu je veće izračunalo da bi se naplatom postotka ili fiksne naknade od ljudi koji borave u hotelima i drugim smeštajima moglo prikupiti oko 37 miliona funti, piše "Edinburg reporter".

"Snažno verujem da porez na turiste može biti pozitivan, jer će pružiti opštinama mogućnost da koriste prihod za investicije u svoju lokalnu ekonomiju, doneti koristi kako stanovnicima, tako i posetiocima", izjavio je ministar finansija Tom Artur.

"Ovaj zakon je o davanju lokalnoj samoupravi novih ovlašćenja, koja mogu koristiti prema potrebi. To se uklapa u našu ambiciju da fiskalno osnažimo lokalnu samoupravu i ojačamo lokalnu demokratiju, a Novi sporazum za poslovanje i Novi sporazum za lokalnu samoupravu ključni su za pristup Škotske vlade ovom merama. Već smo uzeli u obzir korisne sugestije koje smo dobili od poslovnih subjekata, opština i drugih, i posvećeni smo nastavku značajnog i konstruktivnog angažmana kako budemo išli dalje", dodao je Artur.

Međutim, Majls Brigs, konzervativni član parlamenta, ima suprotno mišljenje i protivi se uvođenju poreza na turiste.

“Mi smo protiv planova SNP-Zelene vlade za uvođenje mera u Zakonu o porezu na turiste (Škotska). Verujemo da bi zakon mogao imati značajan negativan uticaj na industriju koja već trpi, posebno tokom pandemije. Želimo obezbediti da ministri saslušaju zabrinutosti koje su izražene i učine sve što mogu. Iskreno se nadam da će, u duhu saglasnosti, ministri stupiti u kontakt izvan stranaka koje podržavaju zakon kako bi osigurali da stvari ispravimo. U narednim nedeljama, škotski konzervativci će raditi na ograničavanju štete koju bi zakon mogao prouzrokovati našim turističkim preduzećima i poboljšanju zakona tako što će ga učiniti pravičnijim i ograničiti njegov uticaj na one koji bi mogli biti pogođeni, poput ljudi koji posećuju voljene osobe u bolnici, mladih ljudi, onih koji su na obrazovnim posetama i ugroženih porodica. Nadam se da možemo zajednički raditi kroz Parlament kako bismo to sproveli do faze 2 i konačno do faze 3", rekao je Majls Brigs, konzervativni član parlamenta za Lotians.