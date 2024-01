Krompir zamenite ovim i gledajte kako se salo topi: Ima niži glikemijski indeks, ukusnije je i produžava sitost

Ova namirnica je izuzetno bogata ugljenim hidratima, uz malo prisustvo šećera i potpuno bez masti

Postoji bezbroj jela za koja koristimo krompir, pa čak i kad ga nema u receptu – volimo da makar zatvorimo punjenu papriku jednom njegovom kriškom!

Međutim, ova praktična, jeftina i hranljiva namirnica nije sjajan izbor za dijabetičare i ljude koji žele da se reše viška kilograma.

U 100 grama belog krompira ima oko 58 kalorija, 2,3 grama proteina, 12,9 grama ugljenih hidrata, 0,6 grama šećera, 0,1 gram masti i 1,6 grama vlakana.

Ono što je posebno zabrinjavajuće kod krompira jeste činjenica da ima visok glikemijski indeks, što znači da dovodi do naglog skoka šećera u krvi, a to se može izbeći tako što ćete običan beli krompir zameniti – batatom.

Glikemijski indeks kod belog i batata krompira

Slatki krompir, poznat još kao batat, sadrži mnogo ugljenih hidrata, ali nema visok glikemijski indeks, za razliku od običnog krompira.

Kako navodi medicinska platforma Healthline, glikemijski indeks (GI) označava uticaj hrane na nivo glukoze u krvi i izražava se na skali od 0 do 100, pri čemu se niskim GI smatra sve ispod 55, srednjim GI 56-69, a visokim sve iznad 70.

Dok beli krompir ima viši glikemijski indeks (instant pire ima GI 72, domaći krompir pire 58, pečen krompir 95, krompirov skrob 95, krompirovo brašno 90, a kuvan ili pečen u ljusci 38), batat ima glikemijski indeks 46 kada se kuva oko 30 minuta.

Taj broj raste tek ako se kuva duže, pa i s njim treba biti oprezan jer studija iz 2011. godine objavljena u listu Journal of Nutrition and Metabolism, sprovedena na, doduše, samo 10 učesnika, pokazala da kuvanje batata od 45 minuta povećava GI na 94.

Mršavljenje uz slatki krompir (batat)

Vodeći način da se postigne mršavljenje jeste smanjenim unosom kalorija, što znači da je potrebno jesti manje i kvalitetnije, a batat u tome može biti od pomoći.

Naime, budući da sadrži obilje biljnih vlakana, slatki krompir produžava osećaj sitosti, što znači da ćete posle njega pojesti manje kalorija. To je dokazalo i istraživanje čiji su nalazi objavljeni 2017. u medicinskom magazinu American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

FoodData Central, baza američkog Ministarstva poljoprivrede, navodi da se nekuvani batat sastoji od 77% vode i 13% vlakana, što znači da ćete uz niskokaloričnu namirnicu dobiti dovoljno energije.

Pregled 48 studija koji su sproveli stručnjaci Univerziteta u Alberti 2014 pokazao je da je konzumiranje više vlakana tokom najmanje 12 meseci povezano s gubljenjem najmanje pet posto telesne težine.

Slično je dokazala i manja osmonedeljna studija sprovedena na 58-oro ljudi: učesnici koji su jedan obrok zamenili formulom od 32 grama batata smršali su 5% i počeli da gube masnoću, za razliku od kontrolne grupe, piše Glossy.

