Borovnica – izvor zdravlja i vitke linije

Bobičasto voće je veoma bogato vitaminima, mineralima i antioksidansima koji održavaju zdravlje i štite od negativnih efekata oksidanata i slobodnih radikala, a mnogi smatraju da su borovnice najzdravije. Borovnice su dostupne sveže tokom sezone, a moguće ih je kupiti i zamrznute tokom cele godine da biste u njima uživali u raznim poslasticama, džemovima, smutijima i drugim obrocima sa ovim voćem.

Borovnice su ukusno i zdravo voće koje nam dolazi iz Severne Amerike, a u Srbiju je stiglo tek početkom 20. veka. Danas su borovnice široko rasprostranjene i često se mogu naći u marketima i prodavnicama zdrave hrane. Osim što su ukusne, borovnice su veoma važne za naše zdravlje.

Borovnice su niskokalorične - jedna šolja borovnica sadrži samo 57 kalorija. Bogate su antioksidansima, koji štite naše telo od slobodnih radikala i smanjuju rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i raka. Takođe, borovnice su bogate vlaknima, što je dobro za probavu, a sadrže i vitamine C i K, kao i minerale poput mangana. U 100 grama borovnice ima 57 kcal energetske vrednosti, 14 g ugljenih hidrata, uključujući 10 g šećera i 2,4 g vlakana, 0,3 g masti i 0,7 g proteina.

Pozitivni efekti konzumacije borovnica

Pozitivna dejstva borovnice na zdravlje su mnogobrojna. Na primer, borovnice doprinose sprečavanju razvoja određenih vrsta karcinoma, jer vitamini A i C i fitonutrijenti svojim oksidativnim svojstvima štite ćelije od slobodnih radikala. Pozitivno utiču na poboljšanje mentalnog zdravlja, mogu doprineti zdravlju kože jer su bogate vitaminom C. Borovnice sadrže gvožđe i cink utiču pozitivno na snagu i elastičnost kostiju i zglobova, dok vitamina K smanjuje rizik od preloma. Redovno konzumiranje borovnica može pomoći u kontroli dijabetesa jer su bogate vlaknima, Borovnice ne sadrže natrijum, ali sadrže kalijum, kalcijum i magnezijum. Istraživanja su potvrdila da namirnice koje imaju nizak udeo ova tri minerala negativno utiču na krvni pritisak, a njihov adekvatan unos reguliše i snižava visok krvni pritisak.Vlakna, kalijum, folna kiselina, vitamini C i B6 i fitonutrijenti iz borovnica doprinose zdravlju kardiovaskularnog sistema. Vlakna pomažu u snižavanju nivoa holesterola, dok kalijum i folna kiselina smanjuju krvni pritisak. Vitamin B6 sprečava nakupljanje homocisteina, što može dovesti do srčanih oboljenja i moždanog udara, a fitonutrijenti štite od razvoja ateroskleroze, otvrdnjavanja arterija koje dovodi do srčanih oboljenja.

Borovnice i mršavljenje

A da li borovnice mogu da pomognu u mršavljenju? Odgovor je da! Borovnice sadrže jedinjenje koje se zove antocijanin koje ima pozitivan uticaj na metabolizam masti i šećera u krvi. Ovo može dovesti do smanjenja apetita i do boljeg sagorevanja masti, što može pomoći u gubljenju kilograma. Zbog vlakana koje sadrže, borovnice mogu doprineti ubrzanju metabolizma, što potpomaže procesu gubljenja kilograma.Iako ne postoji posebna dijeta koja se fokusira samo na borovnice, one mogu biti ukusan i zdrav dodatak svakoj dijeti. Borovnice se mogu jesti sirove, ali se takođe mogu koristiti u različitim receptima, kao što su sok od borovnice bez kuvanja, džem od borovnice bez šećera, slatko od borovnice i drugi. Bobice se takođe često stavljaju u smutije i konzumiraju ujutru, jer su dobar izvor energije i vitamina. Sok od borovnice je takođe zdrav, ali treba ga konzumirati umereno jer može biti bogat šećerom.U svakom slučaju, borovnice su ukusno i zdravo voće koje bi trebalo da se nađe na vašem jelovniku, bez obzira na vaš cilj u vezi sa težinom. Isprobajte neki od recepata sa borovnicama i uživajte u njihovom ukusu i zdravstvenim benefitima.

Herbafastom do vitke linije

Herbafast predstavlja savršen način da se postigne idealna linija, održi zdrav i aktivan stil života i ostvari dobar izgled. Ovaj proizvod će vam pomoći da se osećate zdravije, energičnije, zgodnije, lepše, zavodljivije, uspešnije i zadovoljnije sobom, sa većim samopouzdanjem - jer to je ono što svi želimo!

Herbafast Avantgarde kapsule su odličan izbor za one koji žele da postignu vitku figuru, lepu kožu, osećaju sitost bez potrebe za šećerom i održe dobro zdravlje koje se vidi. Glavni sastojak kapsula je hrom, koji doprinosi smanjenju želje za slatkišima i regulaciji metabolizma šećera u krvi. Ovo je posebno važno za osobe sa insulinskom rezistencijom, dijabetesom tipa 2, kao i metaboličkim sindromom.

Pored hroma, Herbafast Avantgarde kapsule sadrže biljni ekstrakt đumbira, kapsaicina i koprive, probiotik S. boulardii, vitamin C i cink. Ovi sastojci doprinose smanjenju želje za slatkom hranom, smanjenju viška kilograma, eliminaciji toksina, oslobađanju viška vode, očuvanju imuniteta, antioksidativnom dejstvu i sintezi kolagena.Izborom Herbafast Avantgarde kapsula ćete doprineti svom zdravlju i dobrobiti, a istovremeno ćete postići željenu liniju i dobar izgled.

Autor: Pink.rs