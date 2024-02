Da li ste ikada razmišljali o tome: Koliko puta dnevno trepnete?

U proseku, većina ljudi trepće oko 15 do 20 puta svakog minuta. To znači da, dok ste budni, verovatno trepćete 900 do 1.200 puta na sat.

Svaki treptaj traje između 0,1 i 0,4 sekunde. Godine i pol ne utiču na broj treptaja tako da priče o tome kako žene više trepću nego muškarci nisu naučno dokazane.

Treptanje je neophodno za zdravlje očiju. Tim pokretom se očiste ostaci malih čestica iz vazduha, osušenih suza i mrtvih ćelija.

Pored toga svaki treptaj donosi hranljive materije i druge supstance očima koje pomažu da oči budu zdrave. Vlaženje očiju, što sprečava suve oči i smanjuje rizik od problema sa suznim filmom je sledeći benefit treptanja kao i dopremanje kiseonika u oči.

Sve ove funkcije takođe pomažu u sprečavanju infekcija oka.

Ako su oči usresređene na jednu stvar, recimo čitanje, broj treptaja se smanji na tri puta u minuti jer je fokus na čitanju. Treptanje omogućava mozgu da se nakratko odmori pomažući mu da se ponovo fokusira na primarnu radnju, piše „Helth line“, a prenosi politika.rs.

