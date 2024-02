MUŽ I JA SMO SLUČAJ KAKAV SE VIDI JEDNOM U MILION! Imamo istu TEŠKU dijagnozu - počelo kao glavobolja, a onda ŠLOG

Džošu i Loren Adkins dijagnostikovana je multipla skleroza od 10 godina razlike. Kada su se zakleli da će biti jedan za drugog u dobru i u zlu, niko od njih nije mogao da nasluti da će bolovati od iste bolesti.

Džošu (33) je dijagnostifikovana multipla skleroza 2015. godine, otprilike godinu dana nakon što su se on i Loren (30) venčali. Nakon manje od 10 godina Loren je saznala da i ona ima tu bolest. Bila je to duga borba za ovaj par.

"Razmišljali smo, kakav ćemo život živeti? A Džoš me je pogledao i rekao: 'Možeš da me ostaviš sada. Samo ne želim da budem na teretu", rekla je Loren za magazin "People". Međutim, odlazak za Loren nikada nije bila opcija. I Loren i Džoš služili su u Nacionalnoj vazdušnoj gardi, kao i na civilnim poslovima.

Sve se desilo jednog sparnog dana kada je Džoš dobio glavobolju. Na putu do kuće u kolima je video duplo. Kada je došao kući, zamolio je Loren da mu pregleda oči - njegovo desno oko gledalo je ulevo. Odmah su otišli ​​u bolnicu i nakon magnetne rezonance, ustanovljena mu je multipla skleroza. Iako je u početku sve izgledalo "strašno", uz kontinuirano lečenje, sada je Džoš u stanju da vodi prilično normalan život i njih dvoje su postali roditelji ćerke od pet i sina od četiri godine.

Onda se dogodilo nezamislivo. Loren je vežbala i počela je da gubi mnogo na težini. Dok je kupovala sa prijateljicom, pretrpela je moždani udar. Ispostavilo se da i ona ima multipla sklerozu.

"Malo sam se nasmejala kada su mi rekli i pomislila: 'Kakve su šanse?'. Počeli su sa lečenjem", objasnila je Loren.

Dr Robert Bermel, Džošov neurolog na Klivlendskoj klinici, bio je šokiran kada je saznao za Loren.

A story of a married couple, Josh and Lauren Adkins, who both [independently] developed multiple sclerosis, diagnosed ~8 years apart. Probability of this for a random married couple is around 1 in 250,000, though I have seen it before. https://t.co/0SM5S5xYyB