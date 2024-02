DANIJELI JE NOS KRVARIO NEDELJAMA, A ONDA SE POGLEDALA U OGLEDALO - Ni doktorima nije bilo svejedno kad su OVO videli (FOTO)

Devojka po imenu Danijela Liverani iz Edinburga doživela je vrlo traumatično iskustvo nakon jednog putovanja, kada joj je po povratku počelo krvarenje iz nosa. Iako je ona mislila u početku da je stvar bezazlena i da joj je verovatno pukao kapilar, istina je bila mnogo strašnija. U njenim nozdrvama 'živeo' je jedan parazit.

Sve je počelo kada se Danijela vratila iz Jugoistočne Azije gde je bila na odmoru davne 2014. godine. Primetila je krvarenje iz nosa, ali nije obraćala preveliku pažnju. Kako je na putovanju doživela saobraćajnu nezgodu, smatrala je da je njeno stanje posledica toga. Ni u najluđum snovima nije pomišljala da u njenom nosu raste pijavica - tada već veličine prsta.

"Pala sam s motora u Aziji pa sam mislila da su mi zbog toga pukli kapilari. Kada sam došla kući, problem je prestao. Međutim, osetila sam nešto u nozdrvi. Pokušala sam da izduvam i izvadim prstima, ali nisam mogla", pričala je tada Daniela medijima.

Krv se slivala niz lice

Nažalost, taj momenat iritacije nozdrva bio je samo početak njenih problema. Kako ni posle dve nedelje krv nije stala, shvatila je da je u pitanju nešto mnogo ozbiljnije i opasnije i odmah je otišla kod doktora. Tada je usledio šok koji ju je prenerazio.

In 2014, 24-year-old Daniela Liverani from Edinburgh had been having frequent nosebleeds for weeks.



She thought the nosebleeds were from a burst blood vessel caused by a motorcycle she had been involved in.



But a couple of days later, whilst taking a shower, she began to… pic.twitter.com/AbQObTmknp