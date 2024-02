Ričard Gardner – Savetnik za kiropraktiku i stručnjak za telesni balans

Veliko nam je zadovoljstvo što na našim stranicama možemo da ugostimo Ričarda Gardnera, savetnika za kiropraktiku i eksperta u holističkom pristupu balansu tela, zaposlenog u West Medic Domu zdravlja.

Kako biste definisali zdravlje i bolest?

Ričard Gardner: Hvala što ste me pozvali. Veoma teško pitanje na početku. Definisanje ova dva pojma u skladu sa mojim iskustvom, mora da se objasni na dva načina. Ili možemo zdravlje i bolest definisati kao „stanje“ ili „proces“.

Opisujući zdravlje kao proces, prvo moramo da prihvatimo da sve ima svoje suprotnosti. Na primer, hladno i toplo, ljubav i mržnja, stvaranje i destrukcija su polariteti. Zdravlje i bolest su isto tako u tom konceptu gde je zdravlje jedan polaritet a bolest drugi. U zavisnosti od nivoa obrazovanja osobe, životnog stila i ponašanja, osoba može zastraniti i kretati se ka bolesti ili se razvijati ka zdravlju.

Faktori koji utiču na ponašanje i životni stil će naravno uticati na taj proces i moj posao je između ostalog da edukujem moje pacijente o ovim faktorima tako da oni mogu doneti bolje odluke i napraviti bolji izbor ka zdravlju.

Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, zdravlje je „stanje kompletnog, fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti ili slabosti“. Ovaj opis podrazumeva optimalno stanje zdravlja koje je postignuto, i da dostignuta ravnoteža stabilizuje sve sisteme u telu. Ova definicija je prilično kruta i uopštena ali je značajna, tako da ja lično volim da opišem zdravlje i bolest koristeći ove dve definicije.

Da bih bolje objasnio „stanje“ i „proces“ zdravlja, razmislite o svom telu ovog momenta. Stanje vašeg tela, da li je slabo, bolno u neravnoteži je sadašnje STANJE vašeg zdravlja. Sada zamislite da ste počeli da vežbate i da se bolje hranite i sada aktivno radite na PROCESU poboljšanja sopstvenog zdravlja.

Koji su najčešći razlozi koji uzrokuju poremećaj zdravlja?

Ričard Gardner: U kiropraktici, polju u kojem ja radim, vidim da je većina problema kod mojih pacijenata vezana za držanje tela (postura). Do problema u posturi tela dolazi zbog naših radnih i svakodnevnih navika. Ovo uključuje dugotrajno sedenje (u školi, na poslu, u vožnji) ponavljajuće pokrete (kao što je kucanje na tastaturi ili dugotrajno ponavljanje istog pokreta) ili nedostatak pokreta. Da ukratko opišem ovaj koncept… Naše telo mora da se „bori“ sa gravitacijom.

Budući da naše telo može da bude u prostoru u bilo kom položaju, položaj koji predstavlja najmanji otpor u odnosu na gravitaciju je najbolji (optimalna postura). Nivo lakoće i efikasnosti kojom se krećete je određen optimalnošću vaše posture. Kada ste u vašoj optimalnoj posturi, svi pokreti su nenaporni i bezbolni. Što više odstupate ka lošoj posturi, (kao što je navedeno u gore datim primerima) pojavljuju se bolovi i tegobe i vremenom postaju veliki problemi.

Drugi uobičajeni razlog koji često srećem u svojoj praksi a koji izaziva poremećaje zdravlja (uz probleme sa posturom tela), su mnogo stresa i loša ishrana.

U današnjem društvu ima previše nepotrebnog stresa i procesirane hrane. Kada iskombinujete ova tri faktora zajedno – imate recept za katastrofu! Vidim ova tri faktora kao glavne uzročnike većine zdravstvenih poremećaja. To znači da ako možete da kontrolišete ova 3 faktora, moći ćete svoje zdravlje da držite pod kontrolom. Srećom, dokle god nemate fizičkih ili urođenih problema, vi MOŽETE da kontrolišete sva tri faktora i da budete zdraviji nego ikad.

Koju metodu isceljenja vi primenjujete?

Ričard Gardner: Studirao sam filozofiju, nauku i umetnost kiropraktike na Parker koledžu za kiropraktiku, i to danas primenjujem zajedno sa drugim terapeutskim tehnikama i procedurama koje sam tokom godina naučio.

Kiropraktika poznaje da centralni nervni sistem kontroliše telo i da je celokupno i optimalno funkcionisanje nervnog sistema u korelaciji sa optimalnim funkcionisanjem ljudskog tela. Svaka smetnja u nervnom sistemu može da uzrokuje disfunkciju inervisanog dela tela. Mi smo obučeni da prepoznamo znake, simptome i obrasce tih smetnji i da ih uklonimo koristeći različite tehnike manipulacije i mobilizacije.

Na čemu se zasniva vaš rad – na naučno dokazanim metoda ili na tradicionalnoj medicini kao što je ajurveda, kineska tradicionalna medicina itd?

Ričard Gardner: Poreklo i osnova kiropraktike su veoma zanimljivi zbog njenog osnivača dr D.D. Palmera. Kiropraktiku je prvo „otkrio“ i razvio doktor Danijel Dejvid Palmer 1892. godine. Ako istražujete njegovu biografiju, naći ćete da je on prvo bio iscelitelj magnetima pre nego što je postao kiropraktičar. Takođe ćete otkriti da je svoje formalno obrazovanje završio u mladosti, i nije imao dodatno visoko obrazovanje.

Međutim, ako „kopate“ još dublje naći ćete iznenađujuće činjenice. On je bio student spiritualizma, frenologije i teozofije. U svojoj knjizi „Kiropraktički podešivač“ iz 1910. možete jasno da vidite uticaj teozofskih i spiritualnih učenja kao i elemente iz Hermetičkih učenja. Na osnovu njegovog interesovanja i uticaja koji su spiritualizam, teozofija i verovatno hermetizam na njega imali, neko može da odbaci njegov rad kao nenaučan i to bi bilo logično.

Međutim, doktor Palmer, je bio plodonosni čitalac svega što se odnosilo na nauku i medicinu zdravlja i radio je velika istraživanja na mnoge teme koje se odnose na zdravlje. Pretraživao je najnovija istraživanja o zdravlju po časopisima i knjigama i koristio je najnovije informacije da bi uobličio svoje ideje i koncepte. Drugim rečima, on je spojio najsavremenija naučna istraživanja svog vremena sa idejama iz prošlosti koje su se održale, da bi razvio koncept kiropraktike.

Uzgred, jedna od oblasti za koju je bio zainteresovan je frenologija. Frenologija je u stvari zasnovana na konceptima doša iz ajurvede. Tri telesna tipa opisana u frenologiji su direktno poređenje sa vata, pita, i kafa tipovima u ajurvedi, tako da mogu da kažem, da indirektno razvoj kiropraktike ima neke ideje zasnovane na ajurvedi takođe. Ovo za mene ima smisla. Ako je sistem za negovanje zdravlja opstao hiljadama godina, onda postoji puna potvrda za njegovu efikasnost.

Ono gde on pravi odvajanje od tradicionalne medicine i formuliše umetnost medicinske nege, bila je njegova određenost da nervni sistem kontroliše sve aspekte funkcija ljudskog tela i da tok ili nedostatak toka nervnih impulsa može imati duboke uticaje na deo tela na koji taj nerv utiče ili na ceo sistem. Stanje koje blokira nervni impuls on je nazvao „subluxation“ – podiščašenje i to se tipično događa u kičmi pošto su periferni nervi raspoređeni od kičme ka svim delovima tela a kičma je izložena mnogobrojnim različitim osama kretanja kroz pokrete mišića.

Doktor Palmer je takođe izneo teoriju da „autosugestija“ (um i emocije), „toksini“ (hrana i okruženje) i trauma (mikro trauma kao što su ponavljajući pokreti i makro trauma kao što su pad ili povreda) su glavni faktori koji doprinose podiščašenju i da bi se povratila normalna funkcija i optimalno zdravlje, podiščašenje a još važnije uzroci podiščašenja, moraju da se otklone. Otklanjanje podiščašenja uključuje proceduru koja se zove „prilagođavanje“ i koja nameštanjem vraća pršljenove u normalan položaj u kičmi. Da pojednostavim koncept, kiropraktika prepoznaje podiščašenje kao uzročnika većine bolesti. Otklanjanje tih podiščašenja i aktivan rad sa pacijentima da se odrede i eliminišu UZROCI podiščašenja (kao što je dugotrajno sedenje, loše držanje tela i stres) je osnova rada kirporaktike.

Koja metoda koju vi primenjujete u svom radu daje najbolje rezultate?

Ričard Gardner: To je uvek isto, moj glavni cilj je da, što je moguće brže, smanjim nivo bola. Najvažniji korak u ovoj početnoj fazi je to da pacijent ima poverenja i da će biti dobro. Biti miran i opušten daje na duže staze dobar proces oporavka i ozdravljenja. Kada nestane bol, nastavljamo sa fazom rehabilitacije inkorporirajući istezanje i vežbe da bismo vratili telo u optimalnu formu.

Što se tiče specifičnosti metoda, budući da je svako različit, ne mogu da kažem da je bilo koja tehnika ili metoda najbolja. Međutim, rad na svim vezivnim tkivima zajedno, uključujući mišiće, tetive, ligamente i fascije na problematičnom delu tela, uvek daje veoma pozitivne rezultate.

Budući da je svako fizičko telo slično a ipak različito, nijedna tehnika ne može u potpunosti zadovoljiti svaku situaciju. Neki pacijenti će dobro reagovati na jake i intenzivne tretmane, a nekima će odgovarati nežniji tretmani.

Kolika je uloga pacijenta u procesu lečenja? Da li pacijent može aktivno da učestvuje u isceljujućem procesu i na koji način?

Ričard Gardner: SVE je na učestvovanju pacijenta! Ne mogu to dovoljno naglasiti. Jedna od prvih stvari koju kažem mojim pacijentima je da su oni moćni! I da treba da koriste tu moć a NE da je odbacuju. Da, u redu je doći i tražiti pomoć, ali pacijent ne treba da u velikoj meri zavisi od doktora koji će „popravljati“ svaki njihov problem. Pacijent mora da shvati da stvari koje je radio ne pomažu, i da ako zaista želiš značajne promene u svom zdravlju, moraš da DELUJEŠ. Ali pre nego što deluješ, moraš da znaš kako… i znajući kako dobro kao i šta raditi sledeće, je ono što ja dajem svojim pacijentima.

Mislim da ako pacijenti imaju informacije o svom telu i znaju kako ono radi, sve to zajedno im pomaže da znaju kako da deluju. Jedna posebna sugestija za učestvovanje pacijenta u isceljujućem procesu je vođenje dnevnika zdravlja. U tom dnevniku, možete da pratite sve vaše tegobe i bolove, slabosti (npr.: Ne mogu dugo da trčim, moram da napravim pauzu nakon što pređem 500 metara, itd.) Prepoznavanje i evidentiranje problema i slabosti će ići zajedno sa preuzimanjem odgovornosti za sopstveno zdravlje jer ćete tada imati jasne ciljeve na kojima treba da radite.

Koliko pravilna ishrana pomaže i utiče na poboljšanje zdravlja pacijenata? Koliko vežbanje i pozitivan stav utiču na naše telo?

Ričard Gardner: Ishrana je suštinski važna za optimalno zdravlje jer smo mi ono što jedemo i pijemo. Ima mnogo studija koje naglašavaju dobrobiti dobre ishrane i ne mislim da bih ja ovde trebao da se bavim tim aspektom, ali lično govoreći ja sam vegetarijanac i osećam se sjajno! Jedna stvar koju ću spomenuti je da uobičajeno, postoji povezanost između lošeg zdravlja i nepravilne ishrane tako da promena ishrane na bolje treba da donese odgovarajuće pozitivne promene zdravlja.

Jedna odlična knjiga koja može biti interesantna čitaocima je „Ishrana i fizička degeneracija“ a napisao ju je dr Veston Prajs. U ovoj knjizi on upoređuje tradicionalnu ishranu mnogih naroda širom sveta sa zapadnjačkim načinom ishrane. On je pronašao nepobitne činjenice i razloge za tvrdnju da je procesirana hrana na zapadu štetna za zdravlje.

Što se tiče vežbanja, naše telo je većinom građeno od mišića a mišići su za kretanje! Mi moramo da se krećemo da bismo se osećali bolje. Možda nije neophodno da vežbate da biste živeli, ali ako vežbate napredovaćete! Vežbanje ima sekundarni pozitivni efekat, a ciljano funkcionalno vežbanje može u stvari da poboljša način na koji se krećemo i radimo. Ovo znači da sve što radimo, će biti mnogo lakše jer će se telo kretati mnogo efikasnije. Verujem da je ciljano funkcionalno vežbanje kao i elementarno vežbanje ključno za optimalno kretanje.

Naše misli manifestuju našu realnost koja zavisi od misli, mi ćemo praktično kreirati našu stvarnost. Ako imate uglavnom pozitivan pogled i način razmišljanja, vi ćete privući i manifestovati takve situacije za sebe. Isto tako, ako imate negativne misli te negativne misli će se takođe manifestovati.

Želim da spomenem jedan interesantan zaključak da, evoluciono, naš opstanak zavisi od identifikovanja i prepoznavanja pretećih situacija. Naravno te pretnje su po svojoj prirodi negativne i mi smo postali veoma dobri u prepoznavanju toga. Nažalost, ta sposobnost da prepoznajemo opasnosti i pretnje (negativne za naše zdravlje) takođe oblikuju naše procese mišljenja tako da mi odmah pretpostavljamo da sve oko nas može postati potencijalna pretnja.

Ovaj evolutivni mehanizam zaštite stavlja mnogo „negativnih“ misli u naš um neprekidno, i ta preplavljujuća „negativnost“ može da postane prekomerna. Pošto mi ne možemo da zaustavimo taj prirodni proces, mi prepoznajemo da se to događa. Kada jednom prepoznate proces, tada ćete moći da kontrolišete neke njegove aspekte. Zato, čim prepoznate da razmišljate negativno, vi možete aktivno da posmatrate i odlučite šta ćete da uradite sa tim procesom razmišljanja.

Glavni zaključak svega ovoga, nije važna samo hrana, vežbanje ili pozitivan mentalni stav, to sve zajedno je važno. Kada kažemo da ćemo preuzeti odgovornost za to šta jedemo, nije samo hrana za naše fizičko telo to za šta treba da smo odgovorni. Šta je sa hranom za naš um? Za naše emocije? Da li svoj um hranite ispravnim stvarima? Ili, da li svoj um punite džankom? Da li je vaša emocionalna „hrana“ zdrava? Vaši odnosi sa partnerom, porodicom i prijateljima su hrana za naše emocionalno i socijalno zdravlje. Ako se zdravo hranite, imate odlične socijalne i emotivne odnose ali svoj um hranite džankom, vaše celokupno zdravlje će trpeti. Nedostatak u bilo kom od ovih aspekata će uticati na celokupno zdravlje tako da održavanje sva ova tri aspekta zdravim treba da bude najveći cilj kada govorimo o optimalnom zdravlju.

Šta je „tajna“ Vašeg životnog stila? Vi ste veoma mladoliki i vitalni za svoje godine?

Ričard Gardner: Uvek mi postavljaju ovo pitanje i uvek dajem isti odgovor… Nisam siguran! Sasvim sigurno sam blagosloven dobrim genima od roditelja ali isto tako sam zahvalan nepokolebljivoj pozitivnosti nasleđenoj od majke. Možda zbog toga moje misli stvaraju moje dobro zdravlje! Ozbiljno govoreći, pijem puno vode svakog dana, ne jedem mnogo, ne pijem mnogo… u stvari, ne preterujem ni u čemu! Pretpostavljam da je tajna u umerenosti u svemu, realno i optimistično razmišljanje, redovno vežbanje i povezanost sa prirodom!Pored toga, budući da sam na ovom putu samounapređenja ceo svoj život, primetio sam da, kako sam počeo da poboljšavam svoje fizičko stanje, nisam imao izbora nego da razmotrim svoje mentalno i emocionalno zdravlje i počeo sam da radim na poboljšanju tih aspekata takođe. Sve je to bilo zbog rasta moje svesnosti o sopstvenom telu i o svom neposrednom i širem okruženju.

Sasvim sam siguran da većina vas zna da elektromagnetno zračenje od Wi-Fi, mobilnih telefona i ostalih električnih uređaja mogu da imaju negativan efekat na vaše telo, ali da li znate da aktivnost Sunca, kretanje Meseca i promene u vazdušnom pritisku takođe mogu da utiču na naše zdravlje? Otkrivanje ovih činjenica dolaze sa sticanjem znanja i razumevanjem tog znanja. Prema tome, tajna je u slušanju, posmatranju, proučavanju i povećanju svesnosti za svakodnevno poboljšavanje sebe, malo po malo.

Šta bi bio vaš savet za zdraviji životni stil naših čitalaca, za zadovoljniji život i život bez zdravstvenih problema?

Ričard Gardner: Jedite dobro i ne previše, odajte zahvalnost hrani koju jedete zato što će ta životna energija koju konzumirate postati deo vas… i pošto će to postati deo vas, dobro odaberite šta ćete unositi u sebe…Budite srećni što živite u Srbiji gde je kvalitet hrane bez premca, a voda je čista i planinska!

Idite u parkove, u prirodu! Boravite na suncu koje je najbolji izvor vitamina D kojeg dobijamo kroz kožu! Uzemljite se i povežite sa zemljom! Potrebna nam je ta povezanost a većinu dana smo obućom uskraćeni za tu povezanost sa zemljom. Krećite se! Naše telo je stvoreno za kretanje i što se više osmišljeno krećemo, naše telo će bolje reagovati na zahteve koje mu postavljamo. Ne morate da radite previše. Samo pet minuta koncentrisanog napora dnevno je dovoljno.Postoji jedna interesantna studija u Engleskoj koja još uvek traje, u okviru koje volonteri intenzivno vežbaju u nekoliko navrata dnevno u trajanju od 30 sekundi. Njihov prosečni trening je trajao samo 3 minuta sedmično! Ovi volonteri su bili u formi isto koliko i oni koji su imali redovne treninge sa tradicionalnim metodama. To se zove „Trening udara visokog intenziteta“ i predstavlja zanimljivu opciju za one koji uvek imaju manjak vremena za vežbanje.

Učite o svom telu. Ne samo fizičkom već i mentalnom i emocionalnom telu, takođe. Psihologija je oblast koja proučava um. Znanje o tome kako naš um radi mnogo će nam pomoći da razumemo sopstveno ponašanje. Učite o emocionalnoj inteligenciji. To vam može dati novi uvid u vaše emocionalno sopstvo. Grci kažu „upoznaj samoga sebe i upoznaćeš univerzum“ i to je zaista, zaista tačno. Ima mnogo dostupnih i besplatnih izvora na internetu kroz koje možete istraživati ljudsko telo. Imamo skoro sve informacije koje su nam potrebne u bilo koje vreme.

I na kraju, volite i poštujte sebe. Često smo mi sami najveći kritičari samih sebe i najveći neprijatelji sebe samih. Ako volite i poštujete sebe, vaši stavovi i ponašanje će se takođe promeniti. Ta promena će, zauzvrat, biti pozitivni uticaj na ljude oko vas. Ako bi svako od nas uradio malo od ovoga svaki dan, ko zna šta bi se moglo dogoditi?... Hvala još jednom za priliku da izrazim svoje poglede. Ako bilo ko od vas ima pitanja koja se odnose na bilo koji odgovor, biće mi drago da to dodatno objasnim. Sve što sam rekao i principi koje sam opisao su zasnovani na naučnim istraživanjima i na mom petnaestogodišnjem kliničkom iskustvu.

Autor: Pink.rs