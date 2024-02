Traje jedno od najlepših godišnjih doba, proleće.

Pa ipak, iako sa njim dolaze sveža jutra, miris tek probuđene prirode i prijatne temperature, za neke ljude, proleće može biti i izazovno zbog prolećnih alergija koje mogu biti vrlo neprijatne. Ove alergije mogu biti veoma iritirajuće i ozbiljne, pa je važno da razumete simptome i kako se možete zaštititi. Zato ćemo pokušati detaljno da objasnimo koje su to alergije koje se javljaju na proleće, kako se manifestuju, koliko su opasne i kako ih možete sprečiti ili ublažiti.

Najčešće prolećne alergije

Uzroci prolećnih alergija su različiti, ali uglavnom su povezani sa vašim imunološkim sistemom. Kada vaš imunološki sistem prepozna nešto kao opasnost, on šalje signale koji izazivaju reakciju. Kod alergija, ovaj odgovor je preteran i može uzrokovati simptome.

Alergije su najčešće uzrokovane polenom drveća, trave i korova, kao i buđi. Poznate su kao sezonske alergije, jer se javljaju u određeno vreme tokom godine, obično u proleće i leto. Polen se oslobađa u vazduh kada biljke cvetaju, što se obično događa u proleće. Pored cvetnog praha, neki ljudi mogu biti alergični na buđ i druge alergene koji se pojavljuju u proleće.

Prolećne alergije mogu izazvati mnoge simptome koji mogu biti veoma neprijatni. Najčešći simptomi uključuju kijanje, curenje i zapušen nos, svrab i peckanje u nosu i očima, zapušen nos, crvenilo i suzenje očiju, osip na koži, glavobolja. Pored ovih simptoma, neki ljudi mogu iskusiti suvi kašalj, kratak dah i umor.Alergijski rinitis pogađa oko 20% svetske populacije i smatra se jednom od najčešćih bolesti među ljudima u nekim delovima sveta. Njegovi simptomi se javljaju u predelu nosa i očiju, obično nakon izlaganja prašini, iritantima ili određenim vrstama polena koji se javljaju sezonski u vidu kijanja i curenja nosa, svraba, peckanja, crvenila i suzenja očiju. Simptomi ovih alergija se mogu javiti u bilo kom uzrastu, ali se najčešće manifestuju pre 30-te godine.

Koliko su prolećne alergije opasne po zdravlje i kako se mogu ublažiti?

Prolećne alergije su obično nešto manje ozbiljne od drugih vrsta alergija, ali mogu biti veoma neprijatne i uticati na vaše svakodnevne aktivnosti. Mogu biti i veoma opasne, posebno ako se ne leče. Alergijska reakcija koja je teža može dovesti do anafilaksije, koja može biti opasna po život. Anafilaksija je ozbiljna alergijska reakcija koja može uzrokovati oticanje grla i disajnih puteva, pad krvnog pritiska i kolaps.U nekim slučajevima, prolećne alergije mogu dovesti do astme, što može biti ozbiljno stanje koje zahteva lečenje.Najopasniji alergeni u proleće su cvetni prah i buđ. Cvetni prah (polen) se može naći u vazduhu i može putovati kilometrima, što znači da čak i ako nemate alergijsku reakciju u svom gradu, možete dobiti alergijske simptome u drugom gradu u kojem ste boravili. Buđ se najčešće nalazi u zatvorenim prostorima koji nisu dobro provetravani, kao što su podrumi, kupatila i prostorije za skladištenje.Postoji nekoliko načina za ublažavanje simptoma prolećnih alergija: Prvo, možete izbegavati izlaganje alergenima koliko god je to moguće. Takođe, možete koristiti antihistaminike, koji su lekovi koji blokiraju hemikalije koje uzrokuju alergijsku reakciju. Drugi načini za ublažavanje simptoma uključuju upotrebu dekongestiva, inhalatora i nazalnih sprejeva.Treći i najpreporučljiviji način je da koristite prirodne preparate koji će pre svega ojačati vaš imunološki sistem i ublažiti rizik za nastanak alergije, ali i smanjiti tegobe ukoliko se ona javi. Iako nije moguće sprečiti prolećne alergije u potpunosti, postoje neki načini za smanjenje izloženosti alergenima i ublažavanje simptoma. Jedan od načina je da držite prozore zatvorene tokom proleća kako biste sprečili ulazak polena u vaš dom. Takođe, možete koristiti klima uređaje sa filterima koji mogu ukloniti alergene iz vazduha. Ako izlazite napolje tokom proleća, možete koristiti maske koje će vam pomoći da udišete manje alergena. Ipak, ovo nisu trajna rešenja jer ne možete nekoliko meseci provesti u kući. Preporučljivo je jačanje imuniteta kako bi se vaš organizam sam odbranio od alergena.Postoje preparati koji se mogu koristiti za sprečavanje i ublažavanje prolećnih alergija, i najčešće su preparati na prirodnoj bazi. Ako planirate da koristite prirodne preparate za sprečavanje ili ublažavanje prolećnih alergija, trebalo bi da počnete sa njihovim uzimanjem nekoliko nedelja pre nego što se očekuje pojava alergena. To će vam pomoći da se pripremite i izgradite imunitet protiv alergena.

Immuno GD-poly i alergije

Uprkos tome što postoje mnogi preparati i lekovi koji mogu da pomognu u lečenju alergija, sve više ljudi se okreće preparatima koji su bazirani na prirodnim sastojcima, a naročito na Reishi gljivama.Ganoderma lucidum, inače poznata kao Reishi, je gljiva koja je bila poznata u kineskoj medicini već hiljadama godina. Smatra se da ima brojne benefite po zdravlje, a istraživanja sugerišu da može pomoći u ublažavanju simptoma alergija.Ganoderma lucidum je bogata polisaharidima, peptidima, triterpenoidima i drugim bioaktivnim jedinjenjima. Ova gljiva ima snažna antiinflamatorna svojstva, što je ključno za ublažavanje simptoma alergija. Takođe, ganoderma lucidum poboljšava imunitet, čime se telo bolje bori protiv alergijskih reakcija.

U Immuno GD-poly preparatu, optimalna iskoristljivost najvažnijih sastojaka Ganoderme lucidum i njihova maksimalna koncentracija dobijeni su inovativnom biotehnološkom metodom ultrazvučnog otvaranja spora, pod strogo kontrolisanim uslovima. Na taj način dobijen je čist prah spora kome je dodat ekstrakt spora obogaćen prečišćenim polisaharidima.

Immuno GD-poly je jedini preparat koji je dodatno obogaćen prečišćenim polisaharidima, koji predstavljaju jednu od najznačajnijih bioaktivnih supstanci gljive Ganoderme lucidum.

Autor: Pink.rs