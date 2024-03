Niko ne obraća pažnju na temperaturu vode: Ključna greška zbog koje vam palačinke ispadnu žilave

Palačinke su jedna od najboljih namirnica za doručak, desert posle ručka ili večeru - šta je bolje od mekanog, toplog ukusa koji pružaju? Imajući to na umu, nema ništa gore od toga da obećate ukućanima palačinke, a onda ih razočarate jer nisu vazdušaste, meke i tanke.

Da biste to izbegli, važno je da znate da postoje kardinalne greške u pravljenju koje možda ne primećujete, a jedna od njih je ključna - u testu koristite toplu vodu umesto hladne.

Razlog je jednostavan

Temperatura vode vam možda i ne zvuči kao tako velika stvar. Na kraju krajeva, ionako će se sve zagrejati na šporetu, zar ne? Međutim, zaista je važno da se potrudite da koristite hladnu vodu. To je zato što topla voda može početi da zagreva gluten u testu pre nego što testo uopšte stigne do tiganja što rezultira žilavim, nimalo mekanim palačinkama. I kao što je gore navedeno, jedna od najvećih privlačnosti palačinki je vazdušasta tekstura. Dakle, da biste osigurali tu toliko željenu mekoću, obavezno koristite hladnu vodu.

Ostale greške u pravljenju palačinki koje treba izbegavati

Da biste napravili najbolje palačinke, treba da imate na umu druge uobičajene greške koje možda pravite.

Previše mućenja - Česta greška je preterano mućenje testa, što će opet dovesti do toga da palačinke nisu vazdušaste koliko bi trebalo da budu. To će rasturiti mehuriće vazduha u testu, koji su tu zahvaljujući činjenici da sredstvo za dizanje (obično soda bikarbona ili prašak za pecivo) počinje da deluje. Dakle, ako previše mutite, radite protiv tog sredstva za dizanje i sprečavate ga da postigne krajnji cilj: a to su pahuljaste palačinke.

Nedovoljno zagrejan tiganj - Bitno je da budete strpljivi i sačekate da se tiganj dovoljno zagreje - ako prerano započnete proces kuvanja, nećete završiti sa hrskavom koricom palačinke koja je tako ukusna.

Kako da proverite da li je tiganj pravilno zagrejan

Da biste proverili da li tiganj ima odgovarajuću temperaturu, prvo dodajte ulje u hladnu šerpu, zatim započnite zagrevanje i pazite na to koliko se ulje zagreva. Bacite kapljicu-dve vode na ulje i ako je dovoljno zagrejano, počeće da cvrči. a ako počne da se dimi, onda tiganj je previše vruć. Pošto ne želite da pečete palačinke na previsokoj temperaturi jer će im unutrašnjost ostati živa, a spoljašnjost može da izgori; održavanje toplote na srednjoj postavci je idealno.