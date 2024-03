I muškarci i žene ih obožavaju: 4 najpopularnije seksualne maštarije, ali su i najveće tajne

Vođenje ljubavi je jedan od najlepših trenutaka u svakoj vezi. Kada osetite napetost odvucite partnera u spavaću sobu i prepustite se strastima ili se udobno smestite u krevet i uživajte, ali u mislima.

Seksualne maštarije su blagotvorne i mogu da podstaknu želju i nagon za uživanjem. Za njih ne mora da zna čak ni osoba sa kojom delite postelju.

Otkrivamo vam četiri najčešće maštarije koje se sreću kod pripadnika oba pola.

1. Seks s više osoba

Da, jedna od najpopularnijih seksualnih maštarija je seks s više ljudi. Ipak, veliki broj ljudi je zatvoren za ovakvu vrstu odnosa, pa često sve ostaje samo u mislima.

Savet: pronađite dve osobe koje su vam privlačne i seksualno vas uzbuđuju i zamislite mesto na kojem ste to oduvek želeli da uradite. Zamislite da razmenjujete nežnosti, a možete i da odredite ko je taj koji vodi glavnu ulogu – u krajnjem slučaju to je vaš film, možete da ga režirate kako želite. A na posletku, sve će ostati u vašoj glavi i mašti, Miss7.

2. Seks sa strancem

Vidite privlačnog stranca u autobusu ili u klubu i poželite da mu skočite oko vrata i da sa njim imate divlji i neobavezan seks? Mnoge žene imaju tu maštariju i mogu to da zamislite. Bez obzira na to gde i kako želite da budete zavedeni ili da vi zavodite u mislima to možete i da ostvarite, zato se prepustite.

3. Seks u javnosti

Opasnost da nas drugi uhvate tokom seksa na javnom mestu još je jedna maštarija koja se mnogima „muva“ u mislima. Čak iako u stvarnosti pokušavamo da se sklonimo i ne želimo da nas bilo ko vidi kad vodimo ljubav, u glavi to možemo slobodno da radimo. Zamislite ambijente, partnera i krenite u akciju – svakako će ostati samo u vašim mislima.

4. Seks s dominantnom osobom

Mnogi maštaju o tome da vode ljubav sa osobom koja dominira njima. Ukoliko nemate smelosti da to saopštite partneru, mašta je mesto gde bez bojazni možete uživati u ovoj maštariji. Zamislite moćnu osobu, ambijent i zaplovite u misli. Prepustite se uživanju i ne brinite, o tome neće znati niko ništa. Tu ste svoj na svome.

Autor: