Ova uobičajena stavka pri pranju veša bukvalno ždere struju, a mnogi i nemaju pojma koliko greše pa kukaju kad stigne račun

Verovali ili ne vaša veš-mašina može biti vaš tajni saveznik u štednji struje. Da, dobro ste pročitali! Ne morate da budete ekspert da biste smanjili račun za struju - sve što vam treba jeste pravilno korišćenje deterdženta tokom pranja veša.

Ukoliko je i vas zabrinuo visok račun za struju i odlučili ste da na sve načine smanjite potrošnju, valjalo bi da poslušate savet stručnjaka. Meri Galjardi, stručnjakinja za pranje veša, deli nekoliko saveta koji bi mogli da vam uštede novac i produže životni vek vaše veš mašine.

Prvo pravilo je jednostavno - više deterdženta ne znači čistiji veš. Osim što će vaša odeća da se "lepi", višak deterdženta može dovesti do oštećenja mašine za pranje veša i povećanja računa za struju.

Veza deterdženta i računa za struju

Ali kako to funkcioniše? Jednostavno - kada koristite više deterdženta nego što je potrebno, mašina mora da radi više da bi isprala taj višak. To znači više ciklusa ispiranja, više vremena i, naravno, više struje. Zvuči kao nepotrebno opterećenje, zar ne? Zato, između ostalog, mašina prikazuje minut-dva do kraja koji nikako da dođe, iako je to vreme prošlo.

- temperatura vode

- centrifuga

- optimalna kombinacija deterdženta i omekšivača.

Važno je da koristite kvalitetan deterdžent. Ako previše peni a već je pred kraj ciklus, možda koristite veću količinu nego što je potrebno. U tom slučaju pokušajte da pronađete najmanju moguću količinu deterdženta preporučenu na pakovanju, ili prosto smanjite količinu.

Na kraju meseca bićete znenađeni koliko će to uticati na vaš račun za struju. I ne samo to, već ćete produžiti i životni vek svoje veš mašine, što znači manje troškova za održavanje ili zamenu.