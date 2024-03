Dva sigurna znaka neverstva kod muškarca, obratite posebnu pažnju na drugi

Fiona, poznata tiktokerka, objavila je video u kojem tvrdi da postoji način kako prepoznati vernost muškarca u vezi.

Video je brzo izazvao žustre diskusije; dok su neke korisnice tvrdile da se Fiona potpuno uklapa u njihovo iskustvo, druge su bile skeptične, sugerišući da Fiona opisuje većinu muškaraca. Video je ubrzo postao viralan, a Fiona je navela dva specifična znaka koja ukazuju na to da je muškarac sklon preljubi.

"Prema mom iskustvu, muškarci skloni preljubi imaju profil na Instagramu i prate veliki broj žena koje ne poznaju, posebno one koje se bave fitnesom. Ako vidim da prati mnogo žena iz fitnes sfere, to mi signalizira da nije veran", objasnila je Fiona.

"Takođe, ako muškarac prati svaku ženu s kojom se ikada sreo, poput konobarice, i ima običaj da prati 'obične' žene u velikom broju, smatram da pokazuje sklonost ka neverstvu", dodala je.

Reakcije žena na njen video bile su podeljene, s mnogima koji su potvrdili da su im partneri pokazivali slično ponašanje. Komentari poput "Ovo je istina", "Da sam bar ranije znala", "Moj bivši je to isto radio", "Svaki muškarac koga sam upoznala radi to", isticali su se. Međutim, neki nisu bili saglasni s Fioninom teorijom. Jedna korisnica je napisala: "Treba se više bojati muškaraca koji uopšte nemaju profile na društvenim mrežama", dok je druga dodala: "Moj bivši je imao samo Reddit profil i prevario me je tamo."