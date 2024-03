Kad profesionalci kažu: Sedam grešaka koje uvek dovode do fleka pri čišćenju ogledala

Poliranje ogledala je naizgled jednostavan zadatak, ali mnogi ljudi i dalje ne uspevaju da postignu kristalno jasne rezultate koje žele. Koliko god dugo i pedantno čistili, može se desiti da ugledaju tragove od krpe na ogledalu u kupatilu i to tik pred spavanje. Frustrirajuće, nema šta.

Ali možda je preveliko pojednostavljivanje ovog posla ono što dovodi do tih dosadnih fantomskih mrlja - vaše neselektivne navike čišćenja mogu zapravo biti razlog zašto vaše ogledalo izgleda prljavije nakon što ste ga obrisali.

Zato smo zamolili stručnjake za čišćenje da se usredsrede na greške koje vide da ljudi prave kada su u pitanju sjajna ogledala, te da zamazana, zamućena stakla postanu prošlost.

Ne čistite svoje ogledalo unapred

Ovo može izgledati kao dosadan dodatni korak, ali će konačni rezultat učiniti apsolutno netaknutim - obećavamo. Melisa Mejker, kreator sadržaja iza Clean My Space i vlasnica kompanije za čišćenje iz Toronta, kaže da ako je ogledalo prljavo, prvo uklonite prašinu suvom krpom od mikrovlakana kako se prašina ne bi zalepila za ogledalo .

„Možda ćete takođe imati sreće da smanjite pruge tako što ćete prvo ukloniti pastu za zube ili druge naslage sa malo sirćeta ili utrljati alkohol; na taj način ne iscrtava sve ostalo“, predlaže ona.

Ne koristite sistem sa dva peškira

Prema Brendonu Plešeku, trećoj generaciji domara i kreatoru sadržaja koji stoji iza Clean That Up!, većina ljudi uradi samo jedan prolaz da bi očistila… I u početku izgleda sjajno, ali se kasnije vrate i ogledala su zamućena i puna mrlja od zaostale vlage. On preporučuje da koristite sistem sa dva peškira - jednu krpu za čišćenje, a zatim suvu krpu za uklanjanje svih tragova.

„Ovo je korak koji se najčešće zaboravlja. Ukoliko ne pređete suvim peškirom od mikrovlakana nakon čišćenja to je ono što ostavlja tragove iza sebe. To je zaista ključ!”

Koristite pogrešnu krpu (i verovatno je prljava)

Konsenzus je da su papirni ubrusi najgori za čišćenje ogledala. Oni bacaju toliko dlačica i mogu se kruniti. Mejker dodaje: „Krpe takođe ne upijaju i ostavljaju tragove za sobom. Dakle, koji je savršen proizvod? Prema Mejkeru i Plešeku, peškiri od mikrovlakana garantuju besprekorna ogledala.

Proizvođač posebno preporučuje krpu od mikrovlakana ravnog tkanja. Oni podižu masnoću i prljavštinu, upijaju tečnost i ostavljaju sjaj bez mrlja. Ona dodaje da je imperativ da koristite čistu krpu - nemojte koristiti istu krpu kojom ste obrisali 12 drugih površina u svojoj kući. U suprotnom, samo vučete prljavštinu preko ogledala.

Prskate na krpu umesto na ogledalo

U redu, ovo je malo iznenađujuće i može biti kontradiktorno onome što ste čuli u prošlosti, ali prema Mejkeru i Plešeku, trebalo bi da direktno prskate ogledalo. Jednostavno rečeno, Mejker kaže: „Prskanjem sredstva na krpu jednostavno nećete obezbediti dovoljno snage za čišćenje.“ I Plešek objašnjava:

„Ovo će obezbediti punu pokrivenost sredstva za čišćenje na svim delovima površine i da je potpuno očišćena – nijedna oblast nije propuštena. Može biti iritantno ako krpa nema dovoljno sredstva za čišćenje i ako se osuši pre nego što možete da očistite ogledalo u celosti.

Velika zabrinutost ljudi sa ovom praksom je da tečnost za čišćenje može da kapne u okvir ogledala (što stvara one tamne, crne tačke koje ponekad vidite oko ivica, objašnjava Mejker), ali ako radite dovoljno brzo, možete izbeći ovaj problem.

I možda ne koristite dovoljno proizvoda

U vezi sa poslednjom tačkom, ako ne prskate dovoljno proizvoda na ogledalo, možda ćete primetiti neke pruge.

Mejker predlaže da možete čak i da napravite svoje sredstvokod kuće. „Koristim jednake delove belog sirćeta i vode godinama sa velikim uspehom. Ako imate naslage na ogledalu (na primer, pasta za zube), razmislite o dodavanju kašičice kukuruznog skroba u rastvor. Fina zrna kukuruznog skroba pomaže da se obrišu prljavština bez grebanja završne obrade ogledala“, kaže ona.

Brišete kružnim pokretima

Prema Mejkeru, brisanje kružnim pokretima je loša ideja. Zašto? To samo širi prljavštinu preko područja koje ste upravo očistili!

„Koristite 'S' obrazac, počevši od gornjeg desnog ugla, prelazeći u gornji levi ugao, a zatim lagano pomerajte nadole da biste preokrenuli svoje tragove dok ne dođete do dna. Ovo smanjuje stvaranje pruga“, savetuje ona.

Odlazite bez pogleda pod uglom

Poslednji korak koji bi trebalo da preduzmete pre nego što završite je naginjanje glave i pregled ogledala pod uglom (idealno sa uključenim svetlima) - ovo će vam omogućiti da uočite bilo kakve pruge. Ponekad ih je lako propustiti ako gledate direktno u ogledalo ili ako soba nije dobro osvetljena, piše Real Simple.