Rasplamsajte vatricu kao nikad pre: Naterajte da vas ponovo poželi u tri vruća i laka koraka

Ako proguglate frazu "umetnost zavođenja“ bićete opsednuti člancima, veb lokacijama i forumima koji navodno daju strategije da postanete neodoljivi. Ove metode vam često mogu dobro poslužiti u početku, ali će bledeti u poređenju s uzbuđenjem i intrigom koju stvara istinski vešt ljubavnik.

Prema Kiti Kavalijer, autorki knjige "Sacred Seduction", iInteresantno je da zavođenje povezujemo s intimnošću, dok je u stvari istinsko zavođenje suprotno od intimnosti. Fizička intimnost je kada se želja ispuni. Zavođenje nije kulminacija ili zadovoljenje želja, radi se o uzbuđenju i samoj želji.

Za mnoge parove, umetnost zavođenja se odvija samo u spavaćoj sobi. Ali, u svojoj srži, pravo zavođenje je sinonim za iščekivanje, a ne za nadoknadu. Pa kako se, u svetu trenutnog zadovoljstva, možemo nadati da ćemo zaista ponovo zapaliti vatricu kod partnera.

Kako da ga naterate da vas ponovo poželi u tri vruća i laka koraka:

1. Pitajte šta ga uzbuđuje kod vas i razmećite se kroz flert

Zamolite svog partnera da se priseti vremena kada ste flertovali i kada ste osećali snažno privlaćenje. Saznajte, konkretno, šta je to što on smatra tako privlačni . Da li je to bio vaš smisao za humor? Vaš osmeh? Da li je to bila blizina ili položaj vaših tela? Možda je to bio ton vašeg glasa ili vaše magnetsko samopouzdanje? Vežbajte flert sa svojim partnerom i zatražite od njega da vas obavesti kada sve bude kako treba!

2. Ponovo otkrijte romansu onako kako to vaš partner želi

Otkrijte šta vaš partner smatra romantičnim. Mnogi ljudi se iznenade kada saznaju kako je lako biti romantičan kada se fokusiraju na ono što njihov partner želi, a ne na sebe. Planirajte nedeljni izlazak, stvorite romantičnu atmosferu za večerom i naučite da govorite jezik ljubavi vašeg partnera.

3. Usporite s intimnošću

Uživajte u svakodnevnim intimnim trenucima. Saznajte šta je to zbog čega se oboje osećate vruće i upaljeno, i usporite. Ovo je posebno važno za muškarce koji će često, pogrešno, smatrati da je ovaj novi osećaj intimnosti poziv na seks. Mnogi muškarci, na primer, ako partnerka počne da ih strasno ljubi dok se grle, mogu početi da dodiruju njene grudi. Onda, ako se čini da ona uživa u tome, oni će se preseliti na sledeći punkt i uništiti trenutak. Tako da, umesto da se prepusti senzualnosti trenutka, ona preduzima preventivne mere i gubi interesovanje.

Na dubljem nivou, svakodnevna intimnost pokazuje vašem partneru da je emocionalna briga o njima veći prioritet od vašeg trenutnog zadovoljstva. Zato zapamtite šta izaziva uzbuđenje u novoj romansi i usporite. Pokažite svom partneru da imate disciplinu - čak i u trenutku vaše najdublje želje - da njegovo zadovoljstvo stavite iznad vašeg. Kada zajedno izgradite namernu tenziju, možete otključati svoj erotski potencijal i postati pravi umetnici u seksu.