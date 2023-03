PAZITE SE KAD STE U NJIHOVOM OKRUŽENJU: Ova tri znaka Zodijaka LOŠE UTIČU NA VAS - trudite se da ih ZAOBIĐETE

Svi poznajemo ljude koji nisu loši, ali mogu imati negativan uticaj na nas. Takve su osobe često impulsivne i uvek u potrazi za uzbuđenjem, a neretko su i sebične.

Neki od njih imaju dobre namere i žele nas podržati, ali nas podupiru i kada radimo štetne stvari. U astrologiji se smatra da ljudi rođeni u ovim znakovima najčešće imaju loš uticaj na druge.

Ovan

Ovan ima loš uticaj na druge zbog svoje impulsivnosti. Ovi ljudi deluju bez razmišljanja i vuku sve za sobom. I ne samo to, oni vrše pritisak na druge i potiču ih na loše ponašanje. Ovan je uvek u potrazi za avanturom i ne boji se posledica. Iako to povremeno može biti zabavno, ljudima oko njega najčešće donosi probleme.

Strelac

Strelčevi ne poštuju tuđe izbore i odluke. Doći će vam nenajavljeno u posetu i ostati do kasnih noćnih sati iako znaju da ujutro morate na posao. Ako se pokušavate odviknuti od pušenja, oni će pred vama zapaliti cigaretu i nagovarati vas da im se pridružite. Strelčeve nije preterano briga za vas i vaše osećaje jer im je važnije da se dobro zabave.

Ribe

Kaže se da je put do pakla popločan dobrim namerama, a to se može odnositi na Ribe. Ljudi rođeni u ovom znaku omogućuju drugima da se loše ponašaju jer ne znaju zauzeti jak stav i ukazati im na greške. One smatraju da svako treba živeti onako kako želi, zbog čega često ohrabruju ljude na štetne odluke i postupke.

Autor: Z.L.