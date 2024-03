Zašto hirurzi koji operišu imaju plave i zelene mantile umesto belih: Odgovor se krije u teoriji boja

U svetu medicine, jedna stvar je sigurna - hirurzi u operacionim salama retko kada nose bele mantile. Ali, zašto su plave i zelene boje postale zamena za bele? Otkrijmo misteriju koja krije ključ za uspeh u operacijama.

Sve je počelo 1914. godine, kada je jedan lekar iz San Franciska odlučio da preokrene tradiciju i da stavi tačku na belu boju. Zašto? Jer je otkrio da bela boja može pod jakim reflektorima u operacionoj sali da zaslepi hirurge baš kao kad izađete na polje okovano snegom

Ali, zašto su plava i zelena boja postale prva opcija? Tajna leži u njihovom položaju na točku, odnosno krugu boja - oni se nalaze na suprotnoj strani od crvene, boje krvi, dakle one su komplementarne i jedna uz drugu se najviše ističu. Plava i zelena su tako poput hirurških superheroja koji omogućavaju hirurzima da jasno vide nijanse crvene , olakšavajući identifikaciju kritičnih detalja.

Takođe, kad smo intenzivno fokusirani na crvenu boju, to može dovesti do ometajućih zelenih iluzija na belim površinama. To se može javiti ako doktor pomeri pogled sa crvenkastog tkiva na nešto belo, kao što je hirurška zavesa ili odeća anesteziologa. Na beloj pozadini može se pojaviti zelena iluzija crvene unutrašnjosti pacijenta i dati lažan prikaz. Međutim, ako lekar pogleda u zeleno i plavo, iluzija će se uklopiti s podlogom i neće predstavljati smetnju, kaže Paola Bresan, s Univerziteta u Padovi za Live Science.

Tako ove boje ne samo da smiruju oko usled dugotrajnog izlaganja naporu, smanjuj stres i poboljšavajući koncentraciju, već i najbolje ističu crvenu, pomažući u preciznoj analizi anatomije i različitih nijansi krvi.