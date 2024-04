EVO ŠTA JE KEJT MIDLTON STROGO ZABRANJENO DA JEDE TOKOM LEČENJA OD RAKA: Preventivna hemoterapija zahteva DRASTIČNE PROMENE načina života!

Preventivna hemoterapija kao i drugi vidovi lečenja raka zahtevaju promene životnih navika, a Kejt je ozbiljno shvatila!

Princeza Kejt se oporavlja u svom seoskom imanju Norfolku, u Anmer Holu, dok prolazi kroz iscrpljujući preventivni tretman hemoterapije. Ona je prošlog meseca objavila da boluje od raka i da će se u narednim mesecima posvetiti oporavku i toj životnoj borbi.

Napomenula je da će odložiti sve obaveze i uzeti slobodno vreme da izleči svoj „um, telo i duh“ – ali šta to znači za njen način života?

Profesorka Ramijom Mokbel, konsultant dermatolog sa posebnim interesovanjem za rak kože i skrining, i osnivač Londonske klinike za kožu i mladeže u HCA Healthcare, kaže da da preventivna hemoterapija verovatno izaziva "kolateralnu štetu" u telu.

Zbog toga je od ključne važnosti da se pacijenti pridržavaju zdrave ishrane, blagog režima vežbanja i da se naprave male, ali značajne promene u načinu života kako bi se telo što lakše oporavilo.

- Preventivna hemoterapija, takođe poznata kao adjuvantna hemoterapija, daje se nakon operacije uklanjanja raka i kada skeniranje pokaže da se ne pokazuju dokazi da se rak proširio negde drugde. Njen cilj je da se iskorene sve preostale ćelije raka koje mogu da cirkulišu u krvotoku ili imaju širi se na druge organe kao što su koštana srž, jetra i pluća. Iako ovaj tretman cilja na skrivene ćelije, često izaziva kolateralna oštećenja, što dovodi do neželjenih efekata kao što su gubitak kose, nizak broj belih krvnih zrnaca, smanjen imunitet na infekcije i upala creva - kaže ona.

Posebno prilagođena dijeta

Zdrava, uravnotežena ishrana prepuna voća, povrća, antioksidanata i zdravih nezasićenih masti poput omega 3 je izuzetno korisna tokom hemoterapije.

- Da bi podržali telo tokom hemoterapije, za pacijente je ključno da održavaju dobro izbalansiranu ishranu bogatu proteinima, vitaminima, ugljenim hidratima i mastima kako bi se obnovila i nadoknadila šteta - objašnjava profesorka Ramija Mokbel.

Kerolajn Mejson, nutricionista i suosnivač kompanije Baldo i Mejson, kaže da je od vitalnog značaja da isključimo svaku hranu koja je teška jer ona može oštetiti zdrave ćelije i tkivo i oslabiti ionako slab imuni sistem.

To znači smanjenje potrošnje životinjskih masti i prerađene hrane.

Princeza Kejt treba da izbegava:

-šećer

-alkohol

-pšenica

-mlekara

-gluten



Princeza Kejt bi trebalo da uključi:

-10-12 organskog povrća/voća dnevno - što više boja

-organski mršavi proteini

-elektroliti - dodavanje himalajske kristalne soli u kuvanje i vodu

-zdrave masti - ulje avokada, maslinovo ulje, orasi/semenke

-složeni ugljeni hidrati - održavajući ovo minimalnim organskim i složenim - slatki krompir, smeđi pirinač, kinoa, heljda

Budući da je Kejt i do sada veoma vodila računa o tome kako se hrani, vrlo je verovatno da neće morati da pravi značajne promene u svojoj dnevnoj rutini. Zdrave salate i njen dnevni zeleni sok su na vrhu liste preporučenih obroka.

Redovno vežbanje

- Nije iznenađenje da blago vežbanje može da pomogne telu da se bori protiv negativnih efekata hemoterapije. Redovne aerobne vežbe mogu pomoći u borbi protiv umora i poboljšanju opšteg blagostanja tokom lečenja - kaže profesor Ramija.

Od trčanja do dizanja tegova, biciklizma do veslanja, joge do HIIT-a... Sve su ovo fizičke aktivnosti koje je Kejt ranije praktikovala. Supruga princa Vilijama je takođe ljubitelj plivanja u hladnoj vodi, trampolina i tenisa, pa je vežbanje prioritet u njenom užurbanom načinu života.

Međutim, verovatno će princeza Kejt morati da smanji svoj intenzivniji HIIT trening i trčanje u korist nežnijih sesija koje se preporučuje ženama u 40-im godinama.

- Svakodnevno, neko u četrdesetim godinama treba da teži umerenoj aerobnoj aktivnosti 30 minuta dnevno - rekao je lični trener Kris Rukston, koji radi sa Deep Heat, za HELLO!.

Kris takođe veruje da bi žene posle 40 godine trebalo da rade vežbe za jačanje mišića barem tri dana u nedelji.

Manje promene u načinu života takođe mogu pomoći princezi od Velsa tokom ovog teškog vremena i osigurati da joj ostane udobno.

- Korišćenje ledenih rukavica i čizama može pomoći u smanjenju utrnulosti u prstima i stopalima, što je još jedan uobičajeni neželjeni efekat - kaže profesor Ramija.