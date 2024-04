Poslodavac otkrio šta baš nikada ne želi da čuje od radnika na razgovoru za posao: ‘Takve ljude ne primam’

Mnogi stručnjaci za zapošljavanje ističu da kandidati često preuveličavaju svoje veštine i kvalifikacije kada se prijavljuju za posao. Jedan poslodavac je nedavno podelio nekoliko tema koje bi želeo da kandidati izbegavaju u svojim radnim biografijama, navodi Mirror.

Direktor jedne kompanije je objasnio da u ovo doba godine dobija mnogo prijava mlađih ljudi za mesta u kompaniji kojom rukovodi, što je često njihovo prvo iskustvo u svetu rada.

Šta on ne želi da čuje

„Iako razumem da mnogi ljudi traže svoj prvi posao, što je odlično, voleo bih da prestanu da uključuju privatne zdravstvene informacije u propratno pismo ili tokom intervjua. Ne mogu da vam kažem koliko često propratna pisma ili intervjui uključuju otkrivanju neke dijagnoze mentalnog zdravlja to je neprikladno i dovode me u nezgodnu poziciju da saznam nešto tako lično o osobi koju prvi put srećem, i tera me da se zapitam da li joj mogu poveriti osetljive informacije“, napisao je na roditeljskom forumu.

Dalje pojašnjavajući svoj stav, istakao je sledeće. „Ovde se ne radi o stigmatizaciji ljudi zbog njihovog lošeg mentalnog zdravlja, samo ne želim da znam sve detalje o vama kada se prvi put sretnemo.

