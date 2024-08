ILON MASK POSTAVLJA OVO PITANJE NA RAZGOVORU ZA POSAO: Ne traži diplomu sa fakulteta, a ovako odmah provali lažove

Izvor: Kurir.rs, Foto: Univerzum HD Media/N.M. Univerzum HD Media TANJUG AP/PHOTO BY EVAN AGOSTINI/INVISION/društvene mreže | |

Postoji jedno pitanje na razgovoru za posao koje mnogi stručnjaci za zapošljavanje koriste da bi uhvatili lažove - a čak je i Ilon Mask priznao da se služi ovom metodom.

Mask, osnivač Space X i izvršni direktor Tesle, priznao je 2017. da postavlja isto pitanje svakom kandidatu sa kojim radi intervju za posao.

- Navedite mi neki od najtežih problema na kojima ste radili i kako ste ga rešili - pitanje je koje svima postavlja.

On je na Samitu svetske vlade 2017. rekao da koristi pitanje da otkloni sve lažove - a istraživačke studije o tehnikama intervjua potkrepljuju njegovu metodu.

Upravljanje asimetričnim informacijama (AIM) je tehnika intervjua osmišljena da sagovorniku pruži jasna sredstva da pokaže da zapravo govore istinu o svom iskustvu pružanjem detaljnih informacija.

Studija objavljena u Journal of Applied Research in Memory and Cognition u decembru 2020. otkrila je nekoliko pristupa uočavanju lažova na osnovu tehnike intervjuisanja za posao.

Ako podnosilac zahteva može da odgovori na Maskovo otvoreno pitanje sa konkretnim i detaljnim odgovorom, više je nego verovatno da govori istinu.

- Mali detalji su žila kucavica forenzičkih istraga i mogu istražiteljima pružiti činjenice koje treba proveriti i svedoke za ispitivanje - napisao je u članku Kodi Porter, jedan od autora studije i dodao.

- Ako daju duže, detaljnije izjave o događaju od interesa, onda će istražitelj moći bolje da otkrije da li govore istinu ili lažu. Nasuprot tome, lažovi žele da prikriju svoju krivicu.

- To znači da je veća verovatnoća da će strateški uskratiti informacije kao odgovor na AIM metod. Ovde pretpostavljaju da će pružanje više informacija istražitelju olakšati da otkrije njihovu laž, pa umesto toga daju manje informacija - prenosi Dejli Mejl.

Jednistven pristup u radu

Maskov proces zapošljavanja je jedinstven u svetu. Umesto da traži fakultet - ili čak diplomu srednje škole, on traži "dokaze izuzetne sposobnosti" kada je u pitanju zapošljavanje novog osoblja.

- Ako postoji rekord izuzetnih dostignuća, onda je verovatno da će se to nastaviti i u budućnosti - rekao je on.

Zbog toga Mask svakom sagovorniku postavlja isto pitanje – jer je lako lagati u biografiji, ali je teže izmisliti detaljnu laž na licu mesta.

A budući da je Ilon Mask od kraja maja ponovo najbogatija osoba u svetu, sa rastom bogatstva za 10,7 milijardi dolara, verujemo da ima smisla.

Autor: Marija Radić