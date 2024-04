Da li stvarno treba kupovati novi donji veš na 6 meseci: I on ima rok trajanja, i to ne zbog cepanja

Garderobu kupujemo prema potrebi ili prema željama, obuću istu, kao i kozmetiku, a o onome što se ne vidi izgleda da manje razmišljamo i u to manje ulažemo. U te “sporednije” stvari svakako spadaju donji veš i čarape.

Koliko često kupujete sasvim novi veš, posebno gaće?

I one imaju rok trajanja, i to ne zbog cepanja. Ranije se na internetu vodila debata o tome koliko često morate kupovati nove gaće i izbacite stare iz upotrebe.

Činilo se da navedeni period od šest do devet meseci zaista niko ne poštuje. I izgleda da i ne treba ići u takav ekstrem.

Kada su u pitanju žene, sve zavisi od vrste donjeg veša koji nosite. Žene koje nose sintetičke materijale u donjem vešu kao što su poliester i saten možda će morati da ih malo češće menjaju jer je jedan od nedostataka nošenja te vrste donjeg veša to što nisu od prirodnog materijala.

Sa pamukom je druga priča.

Što se tiče zamene i kupovine novih - to je više do ličnih želja. Ako imate veliki izbor i mnogobrojan veš, nećete morati da ga menjate toliko često jer ih toliko i ne nosite. Možete samo povremeno da ih dopunjujete. Kad već to radite, uverite se da kupite one od tkanina koje propuštaju vazduh.

- Za žene koje nose sintetičke materijale, kao što su poliester i saten i te vrste materijala, možda će morati da ih malo češće promene jer je jedan od nedostataka nošenja te vrste donjeg veša to što nisu prirodne i ne “dišu”. Pamuk je prirodna tkanina. Prozračna je, pa omogućava intimi da diše. Neki od tih drugih zadržavaju znoj i telesne tečnosti, što povećava mogućnost vaginalnih infekcija - kaže dr Šepherd za “Essence”.