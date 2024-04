OVO POVRĆE OBAVEZNO MORATE UVRSTITI U SVOJ JELOVNIK - Sadrži minerale, vitamine, antioksidanse i ima 21 kaloriju

Bliži se sezona svežeg povrća, a tikvice su svakako na listi favorita. Široko su rasprostranjene, jednostavne za pripremu i možete pronaći puno ukusnih i zdravih recepata s njima kao glavnim sastojkom. Sadrže važne minerale, vitamine i antioksidanse, a ako ih volite, nakon što čujete koliko su korisne za vaše zdravlje, jesti ćete ih još češće.

U tikvicama ćete pronaći obilje vitamina A i C, kao i mnoge biljne spojeve, uključujući polifenole i karotenoide, skupinu biljnih pigmenata. Svi ovi mikronutrijenti su antioksidansi koji pomažu telu smanjiti upale i boriti se protiv slobodnih radikala. Slobodni radikali su nestabilni molekuli koji, kada im se dopusti da se akumuliraju u velikim količinama u celom telu, mogu dovesti do gotovo svih hroničnih bolesti kojih se možete setiti, od bolesti srca do raka.

Takođe, karotenoidi su povezani s UV zaštitom, ptema tome tikvice mogu pomoći u prirodnoj zaštiti naše kože od opekotina i raka kože.

Porcija od 1 šoljice naseckanih tikvica sadrži oko 21 kaloriju, 1,5 grama proteina, manje od pola grama masti, 3,9 grama ugljenih hidrata, uključujući 1,24 grama vlakana, i oko 3,1 grama (prirodnih) šećera.

Kad je reč o održavanju zdravlja očiju i vida, tikvice takođe mogu biti korisne. Dva karotenoida pronađena u ovoj tikvi, lutein i zeaksantin, povezani su s poboljšanim zdravljem očiju, kao i vitamin A.

Lutein i zeaksantin zapravo se nakupljaju u mrežnjači, pomažući u prevenciji očnih bolesti povezanih sa starenjem kao što su katarakta i makularna degeneracija. Vitamin A takođe je usko povezan s funkcijom oka kao ključnim igračem u zdravlju mrežnjače i celokupnoj funkciji oka.

Poznato je i da tikvice podstiču zdravlje srca, zahvaljujući sadržaju vlakana, kalijuma, magnezijuma i vitamina K. Tikvice sadrže pektin, vrstu topivih vlakana koja se vežu za holesterol u gastrointestinalnom traktu, izlučujući ga iz tela putem otpadnih supstanci.

Kada imamo velike količine 'lošeg' holesterola (lipoproteina niske gustine ili LDL) u krvi, postoji mogućnost da uzrokuje stvaranje pritiska u našim venama i arterijama, što može dovesti do bolesti srca.

Unos vlakana takođe može pomoći u normalizaciji visine krvnog pritiska, što je neophodno za optimalno zdravlje srca. Takođe, kalijum i magnezijum su elektroliti koji igraju vitalnu ulogu u normalnom otkucaju srca, a vitamin K je deo procesa zgrušavanja krvi, još jednog važnog aspekta ukupnog zdravlja srca.

Topiva vlakna koja se nalaze u tikvicama korisna su za zdrave bakterije koje se nalaze u sluznici vaših creva. Te bakterije žive u debelom crevu u široj zajednici mikroorganizama poznatih kao crevni mikrobiom i vitalne su ne samo za zdravlje probavnog sistema, već i za naše celokupno zdravlje.

Visok sadržaj vode koji se nalazi u tikvicama nije samo važan za hidrataciju, već će takođe pomoći pri probavi, olakšati apsorpciju hranljivih supstanci i sprečiti uobičajene probavne probleme kao što je zatvor.

Uz sve gore navedene hranjive supstance koje se nalaze u tikvicama, takođe ćete pronaći vitamin B folat i vitamin B6. Folat je posebno važan mikronutrijent za trudnice jer je ključan za formiranje neuralne cevi kod beba koje rastu u maternici, kao i za zdravu krv. Vitamin B6 pomaže u sprečavanju anemije, održava zdrav živčani sklop i može čak pomoći u jačanju zdravlja mozga.