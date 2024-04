Da li ste znali?! Evo koja je najmanja nacionalna granica na svetu (FOTO)

Peñón de Vélez de la Gomera, mala stena u severnoj Africi koju je Španija osvojila 1564. godine, je najmanja nacionalna granica na svetu.

Najmanju kopnenu nacionalnu granicu na svetu Španija deli sa državom Maroko…

Sa ovom afričkom državom – Maroko, Španija deli najmanju kopnenu granicu na svetu, 85 metara dugačak deo zemlje koji povezuje stenu veličine oko 19.000 kvadratnih metara sa marokanskom obalom.

Španija ima skoro 2000 kilometara kopnene granice sa Portugalom i Francuskom, ali ima i mnogo manje granice sa zemljama poput Andore, Ujedinjenog Kraljevstva (Gibraltar) i Maroka.

Peñón de Vélez de la Gomera je španska teritorija od 1564. godine kada ju je osvojio admiral Pedro de Estopijan, i iako je Maroko više puta polagao pravo na nju, Španija nikada nije pristala da vrati zemlju i zapravo ima trupe stacionirane tamo da sprovedu špansku vlast .

Peñón de Vélez de la Gomera je jedno od takozvanih “mesta suvereniteta“ koje Španija ima u severnoj Africi, zajedno sa Seutom, Meliljom, Penjon de Alhucemas, ostrvima Čafarinas i Isla de Perejil.

