Izvini, ali ti nisi centar univerzuma: Postoji 11 grubih životnih istina koje smo svi skloni da zanemarimo

Za početak je važno da odrastete. Jer je detinjstvo, vreme kada se o nama brine kao o krhkim i ranjivim ljudima, sasvim drugačije od odraslog doba.

Kao odrasli, počinjemo da sledimo novi skup pravila i vremenom shvatamo da smo zanimljivi - samo sebi.

Nema ko da nas pogura ka uspehu, da nam da rame za plakanje ili da nas pohvali kada smo uradili nešto dobro.

I na kraju, uvek će biti ljudi koji su pametniji, bolji i privlačniji od nas.

Tako je Bright Side prikupio jednostavne istine koje smo svi razumeli (na lakši ili teži način) u nekom trenutku u životu.

1. Nema smisla žrtvovati se za druge

Verovatno ste čuli frazu: „Sve što radim, radim za tebe. Po pravilu, sledi hladan odgovor: „Ali da li sam te uopšte zamolio da to uradiš?“

Budimo iskreni - ljudima oko nas nisu potrebne naše žrtve. Najčešće se osećaju neprijatno i postaju iritirani ovom nametljivošću. Jedini izuzetak od ove situacije je suzavisno ponašanje, kada obe osobe dobijaju zadovoljstvo od takvog odnosa.

2. Niko od nas neće dobiti medalju na poslu

Kažu da je to bio konj koji je najviše radio u selu, ali nikada nije postao glava sela. Pre ili kasnije ćete se suočiti sa sličnom neprijatnom istinom - vaš šef i kolege će shvatiti da ste spremni na bilo koji posao. I dok povređujete svoje zdravlje time što vršite preveliki pritisak na sebe, oni će mirno proveravati svoje vesti na društvenim mrežama ili ogovarati dok pijuckaju još jednu šoljicu kafe. Ali da li ste zaista očekivali da će vas šef pohvaliti za naporan rad kako bi to uradila vaša vaspitačica u vrtiću?

3. Izgled je bitan

Nažalost, fraza „Ne sudite o knjizi prema koricama“ se ne prati uvek. Poslodavci na intervjuima ne ocenjuju samo nečije profesionalne veštine, već i izgled dotičnog kandidata. Ne govorimo o tome koliko su lepi, već samo o njihovoj poslovnoj odeći. Važno je da se oblačite za posao za koji se prijavljujete, a da pritom zadržite visoko profesionalan izgled.

4. Biti dobra osoba nije profesija

Niko ne mora da vas tretira dobro na poslu jer imate lepe oči, troje dece, hipoteku, četiri kredita i bolesnu mamu. Šefove će uvek prvenstveno zanimati kvalitet vašeg rada. Ako ne donosite nikakav profit kompaniji u kojoj radite, pripremite se da vas u svakom trenutku zameni energičnija i vrednija osoba.

5. Tvoja mama nije uvek u pravu

Vremenom prestajemo da doživljavamo reči i ponašanja naših roditelja kao večnu i nesumnjivu istinu. Naša ideologija iz detinjstva biva zamenjena shvatanjem da su majka i otac obični ljudi koji imaju svoje mane, loše navike i misli koje nisu uvek mudre i istinite. Imajući to u vidu, mogli bi da naprave gomilu grešaka u tome kako reaguju na vaše ponašanje. Ovo može zvučati tužno, ali pre ili kasnije će se i vaša deca razočarati u vas.

6. Budite spremni da nastavite da učite do starosne granice za penzionisanje, pa i dalje

Savremena tehnologija se razvija takvom brzinom da vaša profesija možda neće ni postojati za 10 do 15 godina. To znači da uvek treba da budete spremni da naučite nešto novo i da povećate svoje kvalifikacije da biste postali specijalista u svom poslu.

7. Ako nikada ne prisustvujete nijednom događaju, ljudi će na kraju prestati da vas pozivaju

Trik da se uvrediš, duriš i čekaš da te drugi zovu da se opet igraš sa njima funkcioniše samo u vrtiću. Niko nije zainteresovan da igra takve igre u odraslom dobu. Pre ili kasnije ćete se suočiti sa situacijom u kojoj će vaši prijatelji pomisliti da više niste zainteresovani za komunikaciju sa njima i da će zaboraviti na vas.

8. Trening za poboljšanje samopouzdanja ne funkcioniše

Beskorisno je praviti „daske za vizije“ pune svetlih kuća, plaža sa palmama i skupih automobila. Svi ovi trikovi ne funkcionišu dok aktivno ne radite na postizanju svojih ciljeva. Štaviše, takve prakse su opasne jer vas često uče kako da manipulišete drugim ljudima.

Nakon pohađanja kurseva o tome kako da pokupe žene, muškarci će početi da prikupljaju svoje „ljubavne pobede“, ali će se i dalje osećati usamljeno. A žene koje pohađaju svoje posebne kurseve za odnose biće uverene da će nošenje dugačke suknje i masaža naterati supružnika da ustane sa kauča i počne da zarađuje milione.

9. Izvini, ali ti nisi centar univerzuma

Da li ste ikada sredili nokte, ali ste bili tužni nakon što vam kolege nisu dale dovoljno komplimenata za njih? Da li ste ikada potrošili pola svoje plate na novo odelo, a da to niko nije ni primetio? Nemojte se uznemiriti, već pokušajte da se setite kada ste poslednji put bili iskreno srećni nakon što ste videli da je vaš prijatelj dobio novu odeću. Dobra vest je da niko neće primetiti rupu na vašoj čarapi ili pocepane hulahopke. Ili će videti i neće ih biti briga.

10. Ono što ste sada je vaš lični izbor

Veoma je jednostavno - jedina osoba odgovorna za vaše postupke si ti. Ako ne znate španski, to je zato što ga niste naučili. Ako vaš šef stalno viče na vas, to znači da ste im dozvolili da to urade. Niko nije kriv što se niste preselili u drugi grad ili što niste mogli da završite fakultet i da se oženite jer „to je ono što ljudi rade“.

11. Uvek postoji neko pametniji i mlađi od tebe

Možda je najveći udar na nečije samopoštovanje shvatanje da na ovom svetu postoje ljudi mnogo bolji od vas. Možemo da flertujemo i da slavimo naš 18. rođendan iznova i iznova, ali zapamtite da svake godine postajemo stariji i da naše bore postaju sve dublje. Sve što nam preostaje je da prihvatimo ovu činjenicu i smirimo se mišlju da je svaka osoba jedinstvena na svoj način.