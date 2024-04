Dosadila vam je dijeta? Evo šta stručnjaci preporučuju da uradite, ovaj trik će doslovno topiti kilograme

Ako se suočavate sa izazovima održavanja putanje mršavljenja, možda je vreme da razmotrite prekid dijete, bar na nekoliko dana, sugeriše dijetetičarka Brittani Verner. Kratka pauza u ishrani može sprečiti neke od neželjenih efekata koji mogu nastati usled smanjenja unosa kalorija, kao što su nedostatak hranljivih sastojaka, povećana glad, smanjenje energije, loš oporavak i hormonske promene.

Prema nekim istraživanjima, dugotrajno i preterano ograničavanje unosa kalorija može izazvati više štete nego koristi, dovodeći do efekta jo-jo i vraćanja izgubljene težine. Međutim, kako biste mentalno osvežili i povećali izglede za dugoročni gubitak težine, Verner preporučuje da odvojite nekoliko dana ili nedelja od dijete.

"Nerealno je očekivati da ćete mršaviti tokom cele godine. To nije pozitivan mentalni stav, a telu je potreban odmor", rekla je Verner za Business Insider.

Održavanjem zdravog metabolizma i kontrole nad gladju, bez rizika od prekomernog napora, možete napraviti pauzu od dijete na pravi način.

Šta podrazumeva pauza u ishrani?

Verner objašnjava da kratkotrajna pauza u ishrani olakšava vašu rutinu ishrane na kratko, omogućavajući vam fleksibilnost u izboru hrane. Ova pauza je značajna jer proces gubitka težine može biti naporan, čak i uz sve napore. Ako ste u kalorijskom deficitu, što znači da unosite manje kalorija nego što ih trošite, verovatno ćete osećati pojačanu glad i umor, uz obavezu da pazite na svoju ishranu. Međutim, možete sebi pomoći na dva načina putem ove pauze u ishrani. Prvo, dobićete priliku da uživate u hrani bez preterane analize, što može održati vašu motivaciju i putanju kada se vratite na dijetu. Drugo, objasnila je Verner, povećanje unosa hrane na neko vreme može sačuvati mišićnu masu i ubrzati metabolizam.

"Naš metabolizam usporava kako gubimo težinu jer nam ne treba toliko kalorija", rekla je.

Gubitak težine ili prebrzi gubitak mišića može otežati dugoročno održavanje težine jer ćete manje trošiti energije.

"Drastično smanjenje unosa kalorija ne funkcioniše dugoročno", dodala je Verner.

Kada je pravo vreme za pauzu od dijete?

Prema Verneru, pravo vreme za pauzu varira od osobe do osobe, ali generalno, trebalo bi da napravite pauzu svakih 12 do 16 nedelja. Ako još niste došli do tog perioda, ali osećate pojačanu glad ili razdražljivost, možda nije pravi trenutak za pauzu. Umor, loše raspoloženje i nedostatak sna mogu biti znakovi da unosite premalo kalorija i da jednostavno trebate jesti više, čak i ako nastavljate sa naporima da smršate.

Takođe možete iskoristiti pauzu od dijete za posebne događaje koji mogu poremetiti vašu rutinu ishrane, poput putovanja, kako biste mogli da uživate u hrani bez preterivanja.

Kako napraviti pauzu od dijete bez gubitka napretka?

Ključ uspešne pauze je uživanje u hrani bez preterivanja. "Isprobajte nekoliko namirnica koje niste konzumirali neko vreme i povećajte unos kalorija za nekoliko stotina dnevno", objasnila je Verner. Ovim umerenim pristupom možete izbeći ciklus prejedanja koji često prate preterana ograničenja i koji ne doprinose gubitku težine. Verner takođe ističe da pauza ne bi trebalo da traje duže od dve nedelje, jer bi produžetak pauze mogao da poremeti zdrave navike i rutine koje ste razvili.

Zamislite pauzu kao priliku da se opustite na način koji će vam pomoći da se vratite svojoj ishrani sa više energije i fokusa.