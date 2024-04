MUŽ JE TRAŽIO DNK ZA SINA, A RAZLOG JE ŠOKANTAN - Očajna žena ne zna šta ju je snašlo

Očajna ženna objavila je svoju ispovest na Reditu, nakon što je njen muž rasturio njihov brak, jer je zahtevao dnk test za njihovo dete.

Otišavši na Reddit da podeli svoje iskustvo, žena je otkrila kako je njen muž tražio test očinstva na njihovom dečaku. Takođe je priznao da je "uvek planirao" da ga zatraži. Zatim je otkrila da su njegovi izgovori za pitanje bili "samo želim da budem siguran, dušo" i "znaš jer je izašao iz tebe".

"Moj muž je tražio test očinstva i ja ga strašno mrzim zbog toga i volela bih da nisam imala bebu sa njim. Tako sam uvređena i zgrožena i moram da vičem negde van domašaja mog muža. Trenutno sedim sa rezultatima testa i papirima za razvod. I naravno, on je otac. Imala sam tri seksualna partnera u svom 29-godišnjem životu i sve godine su bili u razmaku. Ako će neko reći da sam prevarila. Osećam se kao da sam u stanju besnog šoka otkako me je pitao, jer mislim da nikada ranije nisam mrzela nekoga.", napisala je šokirana žena i dodala:

"Samo gledanje u njegovo lice svaki dan od tada čini mi se da požalim što sam ga ikada pustila u sebe. Iskreno bih volela da je naš sin beba donor sperme. "

Otkrila je da ju je DNK zahtev njenog muža naterao da shvati određene stvari o njihovoj vezi, uključujući i činjenicu da je on očigledno ne voli i ne ceni. Ona je nastavila: "Shvatam da on nije zaslužio ono što sam uradila za njega. Ono što sam mu dala. Noseći naše dete do termina. Preeklampsijom i krvarenjem blizu smrti. I da ne postoji nijedna stvar koju je mogao da uradi tokom svog života, a koja bi bila jednaka žrtva. Volim našeg sina, ali volela bih da ga nisam ni rodila"

"Osećam se povređeno, izdano i iskorišćeno. Jer nikad ne bih imala dete sa ovim čovekom da sam znala da je sve vreme planirao da traži ovo. Jer očigledno je uvek nameravao da pita. On misli da bi trebalo da se izjasni, pa, ja mislim da bi trebalo da sam izbaci jebeno dete, i zamalo da umre na bolničkoj postelji moleći da vidi svoju mamu i sestru još jednom."

Od njegovog zahteva, 29-godišnjakinja je dodala da se njihov brak pogoršao i da je sada zatražila razvod, uprkos tome što ih je njen suprug molio da to prebrode.

"Biću bez kontakta sa roditeljstvom, a ako ikada planiram da imam još dece, kao što smo se 'mi' dogovorili, to će biti sa donorom sperme. I moja žrtva će biti moja. Takođe, nikada mi nije bilo tako drago što je i on tražio predbračni ugovor. Nadam se da će se zabavljati u mutnom jednosobnom stanu. Poneću svojih 200 hiljada godišnje sa sobom jer ste želeli da budete sigurni da se odreknemo mogućnosti alimentacije."

Šokantna objava brzo je privukla veliki broj komentara ljudi koji su čestitali 29-godišnjoj mami što je napustila muža. Jedna osoba je napisala: "Za mene to nije čak ni traženje testa – to je činjenica da je on to želeo, ali je to krio od tebe kada ste pričali o trudnoći, kada si bila trudna, ako je bio u porođajnoj sobi sa tobom itd. Držati to za sebe bilo je varljivo i manipulativno. Nije ti dozvolio da doneseš informisanu odluku o tome da li želiš decu sa njim."

"Tako mi je žao što prolaziš kroz ovo. Nadam se da će udariti na svako crveno svetlo do kraja života. Nadam se da će uvek udarati nožnim prstima o kauč. Nadam se da mu kafa uvek malo pada. Nadam se da su mu gume hronično prazne. Nadam se da je njegova rola toalet papira uvek prazna i da su mu čarape uvek mokre. I neka svi njegovi stolovi imaju jednu nogu koja je kraća od ostalih i neka nikada nema dovoljno tople vode da se pravilno tušira.", napisao je jedan korisnik.