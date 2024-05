Evo šta se desi ako SVAKI DAN JEDETE SLADOLED: Da li ste sigurni da ćete se UGOJITI?

Registrovana dijetetičarka Edvina Klark kaže da, iako je istina da sladoled ima visok udeo zasićenih masti i šećera, može da bude svakodnevni deo zdrave ishrane.

Kada je reč o ukusu i zadovoljstvu, sladoled je mnogima omiljena letnja poslastica. Ali, takođe je prepun šećera, kalorija i ponekad veštačkih dodataka, tako da se iz zdravstveno osvešćene perspektive čini kao nešto što ne bi trebalo da jedete prečesto ― a svakako ne svaki dan.

Ali, šta ako jedete sladoled svaki dan? Da li bi to zapravo uništilo vaše zdravlje? Evo šta su za Yahoo rekli registrovani dijetetičari.

Tamar Samuels, registrovana dijetetičarka i suosnivačica Culina Health-a, okleva da označi bilo koju hranu (ili učestalost kojom se jede) kao „dobru“ ili „lošu“.

"To može da izazove osećanja sramote, krivice i straha, što potencijalno može da dovede do nezdravog odnosa s hranom“, rekla je. Osim toga, svako ima svoje prehrambene potrebe koje mogu jako da se razlikuju od osobe do osobe.

Megi Mihalzik, registrovana dijetetičarka ima sličan stav.

"Ne volim da klasifikujem jednu vrstu hrane kao „lošu“ ili da ste „loši“ ako jedete to nešto, ali kao što znamo, postoji hranljivija hrana i manje hranljiva hrana“, rekla je,

"Sladoled je kalorična hrana s visokim udelom šećera i masti u kojoj se može uživati ​​u umerenim količinama“.

Na tržištu postoji mnogo sladoleda s mnogo različitih nutritivnih profila, stoga je uvek važno čitati etikete. Ali, generalizacije radi, znajte ovo: jedna porcija od 2/3 šolje Häagen-Dazs sladoleda od vanile sadrži 32 grama šećera i 13 g zasićene masti. Preporučena dnevna granica za unos šećera koju preporučuje Američko udruženje za srce nije veća od 36 g za muškarce i 25 g za žene. A što se tiče zasićenih masti, AHA ne preporučuje više od 13 g dnevno za nekoga na ishrani od 2.000 kalorija dnevno. Tako da jedna porcija sladoleda zauzima ceo dan i šećera i zasićenih masti.

Ali, to nije nužno razlog za potpuno izbacivanje sladoleda. Registrovana dijetetičarka Edvina Klark kaže da iako je istina da sladoled ima visok udeo zasićenih masti i šećera, može biti svakodnevni deo zdrave ishrane. Zapravo, ima neke zdravstvene prednosti.

"Kuglica sladoleda svake večeri u kontekstu inače zdrave ishrane verovatno neće uništiti vaše zdravlje“, rekla je.



"Štaviše, sladoled je izvor kalcijuma, magnezijuma i B12 vitamina, a često pruža užitak i nostalgiju, što su važne funkcije hrane“. Ne, niste pogrešno pročitali: Za razliku od mnogih drugih slatkih poslastica, sladoled zapravo dolazi s nekim zdravstvenim prednostima.

"Protein i mast koji se nalaze u sladoledu mogu da pomognu sporiju apsorpciju šećera“ rekla je Mihalzik i dodaje: "Takođe dobijate nešto proteina i kalcijuma kada jedete sladoled“.

Osim toga, istakla je Semjuels, mleko i pavlaka su dobar izvor vitamina A, esencijalnog nutrijenta za zdravlje očiju i podržavanje imunološke funkcije.

"Ovi mlečni proizvodi takođe osiguravaju kolin, koji ima vitalnu ulogu u ranom razvoju mozga i metabolizmu“, rekla je,

"Veći udeo masnoće u sladoledu takođe može dovesti do povećane sitosti u poređenju s drugim dezertima koji su uglavnom bogati šećerom i rafinisanim ugljenim hidratima", prenosi "City Magazin".

Nedavna istraživanja takođe pokazuju da, uprkos visokom udelu zasićenih masti, konzumacija mlečnih proizvoda od punomasnog mleka ne povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti. Međutim, vredno je napomenuti da se istraživanje na ovu temu uglavnom bavilo mlečnim proizvodima od punomasnog mleka koji se smatraju nešto zdravijim od sladoleda, poput mleka, sira i jogurta.

