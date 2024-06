Najzanimljivija prenoćišta: Pod vodom, pod zemljom ili pak u Boingu 747?!

Sigurno je svima želja da barem jednom prenoće u nekom interesantnom smeštaju. Kako se broj takvih mesta gotovo udvostručio u proteklih nekoliko godina, sada su se i naši izbori vrlo proširili.

Mnogi vlasnici ugostiteljskih objekata shvatili su da im je ovo jedan od načina da namame goste, pa su iz tih razloga rešili da ispolje svoju kreativu i to nazovu luksuzom.

No, ukoliko ste u potrazi za zanimljivim prenoćištima, neki od ovih nesvakidašnjih hotela mogu biti vaša inspiracija.

1. Podvodni hotel

Podvodni hotel na Maldivima je već nekoliko godina iskustvo kom teže mnogi turisti. Sobe se nalaze, naravno, pod vodom, a zidove čine akvarijumska stakla, kroz koja možete posmatrati predivan svet ispod površine tirkizne vode.

This bedroom in Maldives is 16 feet underwater, Would you sleep here for $500k a night? pic.twitter.com/l5xTR79pVS