5 domaćih kuvanih jela na kašiku: Ovo su žene u Jugoslaviji spremale tokom nedelje

Donosimo vam recepte za 5 domaćih jela na kašiku koje su domaćice u Jugoslaviji spremale tokom nedelje. Vodilo se računa da namirnice budu dostupne, a opet sve da bude ukusno. Najinteresantnije je to što su se jela spremala natenane, satima, na veliko, zbog čega su bila neverovatno ukusna. U tome je bila tajna onih jela koje pamtimo i danas.

Na kalorije se nije pazilo pa su ta jela sadržila i mast i suvo meso i masno meso, so i sve ono zbog čega su se lepila za nepce.

Pasulj - kralj srpske trpeze

Potrebno je:

1 kašika masti

200 grama slaninice

400 grama kobasica

500 grama pasulja

500 grama luka

1 šargarepa

1 paškanat

Priprema: Na masti dobro prodinstajte crni luk, pa mu dodajte rendanu šargarepu, slaninicu i kobasice. Kada se sve to lepo prodinsta na niskoj temperaturi, dodajte i pasulj i začine i lovorov list. Nalijte vodu i kuvajte što duže. Lagano promešajte ponekad.



Paprikaš

Potrebno je:

Crni luk

Šargarepa

Krompir

Pileće meso

So, biber, začinska crvena paprika

1 dobra veza svežeg peršuna

Priprema: Prodinstajte na masti luk, rendanu šargarepu. Dodajte meso, krompir i začine. Nalijte s vodom i kuvajte dok se meso ne raspadne a krompir sasvim raskuva. Na kraju, 5 minuta pre nego što ćete paprikaš skloniti s ringle, dodajte sitno seckan svež peršun.

Leskovačka mućkalica

Potrebno je:

500 grama paprike

500 grama paradajza

2 crna luka

500 grama svinjskog mesa

so, biber, peršun

Priprema: Papriku ispecite na ringli pa joj skinite kožicu, isto uradite i sa paradajzom. U dubljoj šerpi dinstajte crni luk, pa mu dodajte pečenu seckanu papariku i seckan paradajz. Dodajte i peršun i začine. Treba smesa da bude kao za sataraš. Zatim meso ispržite kao na roštilju i dodajte ga u smesu. Pustite sve da se krčka još malo, začinite po ukusu i to je to.



Boranija

Potrebno je:

Crni luk

Šargarepa

Paškanat

Boranija

Meso

Priprema: Prodinstajte povrće što bolje. Dodajte meso i neka se sve krčka tako, na suvo, koliko god možete a da ne zagori. Dodajte vodu i pustite da se kuva. Zapržite sa pavlakom i kašikom brašna.



Domaća supa sa piletinom

Zelen za supu (šargarepa, luk, paškanat, celer)

Piletina (pileći bataci)

Testenina za supu

Veza peršuna

Priprema: Piletinu dobro operite i stavite u lonac da se kuva. Dodajte joj izrendanu šargarepu, paškanat i celer. Nakon sat vremena očistite meso od kostiju i kožice pa sve vratite u lonac. Dodajte so, biber, testeninu i peršun pa pustite da provri još jednom.

