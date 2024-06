Nikako ne radite jednu stvar ako vas uhvati grč u vodi: Dodatni saveti kako da predupredite ovo stanje

Grčevi tokom plivanja više nisu toliko neobična pojava. Kada do njih dođe, ta pojava smanjuje sposobnost plivanja i ozbiljno može da ugrozi plivača.

Šta je grč mišića?

Ovo je iznenadno i neočekivano zatezanje jednog ili čak više mišića. Međutim, nestaju posle samo nekoliko minuta istezanja ili masiranja zahvaćenog područja. Mogu biti uzrokovani raznim razlozima ali ono što može da "uhvati" jednog plivača, ne mora da znači da će i drugog. I jako važan savet, ako vas ipak uhvati grč dok ste u vodi, nikako nemojte plivati u takvom stanju.

Ovo su najčešći razlozi dobijanja grča u vodi:

Dehidratacija ili neravnoteža elektrolita

Našem telu je potrebna dovoljna količina vode kako bi funkcionisali kako treba, piše "Ocean swims". Ako ne pijemo dovoljnu količinu vode, nećemo se znojiti u vodi, mišići se stežu i grče. Pored toga, ako nemate uravnoteženu i hranljivu ishranu, možda vam nedostaju elektroliti.

Zamor mišića

Ako osećate da se previše naprežete tokom plivanja, uzrokovaće zamor mišića, što je automatski veća verovatnoća da možete dobiti grč.

Hladna voda

Kada uđete u hladnu vodu i odmah počnete da plivate, tad postoji velika šansa da možete dobiti grč. Savet je da nosite obuću za vodu, jednodelni kupaći, pa i kapicu na glavi kako biste smanjili verovatnoću da dobijete grč.

Nepotrebna napetost

Kada su vam zglobovi i stopala ukrućeni dok ulazite u vodu jer očekujete da je voda hladna, može doći do grča. Najbolji način da to sprečite jeste da budete opušteni dok ulazite u vodu, bilo da je to bazen, more ili neka druga vodena površina.

Nedostatak kondicije

Ukoliko niste redovan plivač, pa odjednom uletite u vodu i intenzivno počnete da plivate, znajte da ste u velikom riziku od grča. Ne bi bilo loše da postepeno ulazite u vodu, a ako odete do dubine, polako plivajte do obale. Ako pak redovno plivate, najbolje je da se pre ulaska u vodu istegnete, kao i kada izađete iz vode.

Dodatni saveti kako da predupredite moguće grčeve.

Pijte dovoljno vode kako biste ostali hidrirani.

Pojedite nešto slano pre istezanja ili pijte elektrolite tokom dana.

Postepeno pojačavajte kilometražu plivanja.

Autor: Marija Radić