Ukoliko želite da vaš brak preživi potrebno vam je ovih pet granica: Važne su poput četiri zida na kući

Svi želimo da imamo srećan brak i tome težimo, ali ljudi najčešće nemaju pojma šta su granice i kako i zašto da ih postave.

Da biste razumeli granice zdravog braka, pogledajte četiri zida svoje kuće. Ti zidovi su struktura koja drži vaš život zajedno. Oni drže vašu hranu, krevet i imovinu. To je mesto gde živite svoj život.

Granice braka su iste kao i ona četiri zida vaše kuće. To su stvari koje podržavaju vaš brak dok sazreva. Da biste razvili zdrav i plodan odnos, morate imati strukture i granice koje će ga podržavati.

Evo pet granica koje svaki brak treba da preživi:

1. Održavanje sopstvenog života

Nakon što se venčaju i započnu novi život sa svojim partnerom, mnogi ljudi postaju manje autentični nego što su bili. Mnogi ljudi preuzimaju prijateljstva, hobije i neke načine na koje to rade njihovi supružnici. Međutim, ljudi moraju da nastave da budu svoji kada su u vezi. Zašto? Jer svaka zdrava veza je zasnovana na istini, i ako ste nešto drugo osim svog pravog ja, vaš brak nikada neće biti zdrav.

Takođe je ključno da poštujete sebe. Poštujete sebe time što ste verni sebi. Kada nastavite da imate prijatelje, bavite se svojim hobijem, imate karijeru koju volite i vodite zdrav način života, budite se svakog dana dobro u vezi sa sobom. Kada se osećate dobro u vezi sa sobom, vaš partner će vas voleti još više jer zna da ste ono što ste, "ja" koji sam ambiciozan, pametan i spreman da rizikuje da biste dobili ono što želite. Dakle, budi svoj u svojoj vezi. Zdrav bračni život to zahteva.

2. Kompromisi

Psiholog otkriva da su jedna klijentkinja, čiji se novi muž uselio u kuću koju je ona već imala, i suprug odmah imali problema jer je to bila njena kuća. Želela je da radi stvari na svoj način, što mu nije bilo u redu. Svi moraju biti fleksibilni u vezi. Baš kao što biste radili na poslu ili sa svojom porodicom, od ključne je važnosti da radite sa svojim partnerom kako biste mogli da živite autentičnim životom. Izrazu „Moj put ili auto-put“ nije mesto ni u jednom zdravom braku.

3. Održavanje međusobnog poštovanja

Jedan od najvećih ubica romantične ljubavi u braku je nedostatak poštovanja i prezira. Izreka „poznanstvo rađa prezir“ je tačna i dešavala se u mnogim brakovima. Važno je u svakoj vezi da poštujemo jedni druge.

Poštujete jedno drugo tako što iskreno razgovarate jedno s drugim i otvoreno delite svoja osećanja i potrebe, tako što ne napadate lično i ne kritikujete ponašanje i postupke. Štaviše, ključno je da ne kritikujete svog partnera u javnosti. Opšte pravilo je da ne govorite nešto o svom partneru nikome kome vaš partner već nije rekao. Budite sigurni da se odnosite jedno prema drugom s poštovanjem unutar i izvan veze.

4. Ne odričite se svoje moći

U nekom trenutku u mnogim brakovima, jedna osoba počinje da odlučuje. Iako se čini da ovo funkcioniše na jednom nivou, na kraju će odnos postati neujednačen. Kada je dinamika moći nejednaka, brak se može promeniti.

Oba partnera moraju uložiti napor da donošenje odluka bude ravnomerno i pravedno u svom braku. Ako ste dobri u organizovanju društvenog života, uradite to, ali dozvolite partneru da bira događaje. Ako su dobri u upravljanju finansijama, dozvolite im, ali nastavite da dajete svoj doprinos tome gde novac ide i zašto. Ako dozvolite da igralište vašeg braka postane neujednačeno, to mu omogućava da pređe u dinamiku roditelj/dete, gde je jedna osoba glavna, a druga radi kako im se kaže. Da li vam to zvuči kao zdrav odnos?

5. Provođenje vremena odvojeno

Parovi žele da provedu zajedno svaki raspoloživ minut kada se zaljube. Osećanja zaljubljivanja izazivaju zavisnost i izazovna su za odlazak na kratko. Važno je, međutim, da provodite vreme odvojeno od onoga koga volite. Znate onu staru izreku, "Odsustvo čini da srce raste"? Istina je! Dakle, provedite neko vreme odvojeno. Nedostajte jedno drugom. Cenite jedno drugo. Neka iskra bude živa.



Autor: Jovana Nerić