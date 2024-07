Uznemirujuće! Čovek je u toku noći doživeo napad epilepsije, pas se uplašio i odgrizao mu nos

Ben Horn, 34-godišnji vazduhoplovni inženjer iz Jouvila u Somersetu u Velikoj Britaniji, imao je desetak uspešnih operacija rekonstrukcije lica

Jedan čovek, oboleo od epilepsije, doživeo je napad noću i prestravio svog kućnog ljubimca koji se, na nesreću, uplašio i vlasniku odgrizao nos! Vlasnik psa Ben Horn, vazduhoplovni inženjer iz Jouvila u Somersetu u Velikoj Britaniji, rekao je da mu je kuća bila prekrivena krvlju nakon napada, gornja usna ostala je da visi, a netaknuta mu je bila samo kost septuma u ​​nosu.

Tokom poslednjih pet godina, ovaj 34-godišnjak je imao oko 10 operacija da bi rekonstruisao lice, pri čemu su hirurzi koristili kosti sa rebara i kožu sa podlaktice i čela, prenosi Thesun.

Ben pati od epilepsije od 15. godine, ali nakon što mu je doktor promenio lek, pojavili su se noćni napadi. Tokom jednog epi-napada, novembra 2019. godine, njegov pas Henri se uplašio i skočio na Bena, ustremivši se na njegovo lice, a rezultat ovog napada je otkinut nos i pokidani delovi brade i usana. Ben je uspeo da pozove hitnu pomoć: iako nije mogao da priča, smogao je snage da kaže da mu je neophodna pomoć.

Kada je hitna pomoć stigla, medicinska sestra je rekla da će mu dati ogledalo, ali će doživeti šok. A sada, posle svih operacija, Ben je konačno počeo da prihvata svoj novi izgled: on se nada da će, deleći ovu priču, pomoći drugima koji su doživeli sličnu sudbinu.

"Tada nisam mogao da poverujem koliko mi je lice stradalo. Bilo je užasno, a sada pokušavam da prihvatim sebe. Ovako nešto nauči vas da volite sebe i ono što ste, a ne da razmišljate o tome kakvi ste ranije bili", kaže Ben Horn.

Kad je nakon napada svog psa hitno prebačen u bolnicu na 10-časovnu operaciju kojom je trebalo da ga "zakrpe", Ben je rekao kako se seća da se, nakon pogleda u ogledalo, pokajao što je pozvao hitnu pomoć. Ipak, nakon izvesnog vremena, odlučio je da se podvrgne rekonstrukciji lica. Prva operacija bila je u maju 2021, koja je kasno zakazana zbog pandemije, u bolnici Sautmid u Bristolu. Lekari su mu uzeli kožu sa leve podlaktice kako bi napravili unutrašnji deo nosa.

"Obe moje podlaktice su istetovirane, pa sam morao da izaberem jednu od njih": seća se Ben i dodaje da je sada jedinstven, jer ima - tetovažu u nosu.

