Trik sa frizuru kao iz salona! Do zadivljujućeg volumena kose uz pomoć samo jednog proizvoda (VIDEO)

Trik za postizanje volumena uz pomoć pene za kosu je oduševio žene.

Volumen u kosi moguće je postići na više načina i uz pomoć brojnih trikova. Jedan od njih, koji je oduševio žene jeste upotreba pene za kosu.

Iako penu većina žena nanosi na čitavu dužinu kose, čini se da kada je u pitanju volumen – ovaj tip proizvoda najbolji efekat ima kada se stavi na sam koren kose. To na prvu pomisao deluje pomalo začuđujuće, ali željeni rezultat u vidu maksimalnog volumena postaje vidljiv posle samo nekoliko trenutaka.

Pena za kosu za maksimalni volumen

Sve što je potrebno jeste da penu za kosu u formi spreja nanesete na koren kose. I to iz nekoliko puta. Ipak, budite posebno pažljivi prilikom nanošenja pene i obratite pažnju na to da ne nanesete previše proizvoda. Kao i uvek, manje je više. Ukoliko je to neophodno, pre upotrebe fena, na određene delove kose nanesite još malo pene.



Naposletku, budite strpljivi kada je u pitanju sušenje kose. Sa obzirom na to da se pena nešto sporije suši, za to će vam biti potrebno nekoliko minuta. Takođe, u procesu feniranja upotrebite četku za kosu po izboru.

Autor: Snežana Milovanov