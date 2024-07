Muškarci otkrili surovu istinu! Ovako prave razliku između žene koju vole i one sa kojom bi samo 'akciju'

Ukoliko imaju prava osećanja prema nekoj ženi, muškarci će se ponašati na određeni način.

Muškarci umeju da tretiraju ženu veoma dobro. Međutim, postoji razlika u ponašanju prema onoj ženi do koje im je emocionalno stalo i onoj koju žele samo za zadovoljenje fizičkih potreba, odnosno neobavezan se*s.

Nekoliko muškaraca je otkrilo koja je po njima, razlika između žena za koje brinu i žena sa kojima žele samo odnose.

1. "Zadržao sam interesovanje za ženu koju volim."

- Ako je to devojka sa kojom želim da imam se*s, kada to jednom uradim sa njom, potpuno gubim interesovanje za nju... dok ne poželim da ponovo spavam s njim. Ako je to devojka koju volim, ne gubim interesovanje, ikada. - Anonimno

2. "Zapravo mogu razgovarati sa ženom koju volim."

- One imaju zapravo više sličnosti, nego razlika. Privlače me i jedne i druge i poštujem ih isto, a ne zanima me se*s sa ženom sa kojom ne mogu da razgovaram.

Razlika bi bila u tome što bih voleo da provodim 100 posto svog vremena sa ženom koju volim, dok bi želeo više prostora, vremena kad sam sam ili bez rasporeda sa ženama sa kojima samo spavam. Ne postoji nikakva dužnost ili posvećenost sa ženama sa kojima imate se*s, a koje ide iznad prijateljstva i poštovanja - Stiven, računovođa

3. "Imam više zajedničkog od grube fizičke privlačnosti, sa ženom koju volim."

- Muškarci imaju tendenciju da budu više zainteresovani za osobine kao što su poverenje, emocionalna stabilnost i kompatibilnost sa životnim stilom (religija, kultura, socio-ekonomska pozadina) kada traže životnog partnera, nego dobro se*sualno iskustvo, gde je element opasnosti i različitosti, a gde bi sirova fizička privlačnost mogla da dominira, ali na kraju sam otkrio da najbolji se*s dolazi sa najboljom ljubavlju - Magnus Salivan.

4. "Nežniji sam u krevetu sa ženom koju volim."

- Za mene je to prilično jednostavno. Kada zaista volim ženu i brinem o njoj, samo sam nekako 'nežniji' sa njom u spavaćoj sobi. Još uvek možemo da imamo se*s, ali to nije isto kao neka nasumična žena koju ste odveli kući iz bara.

Nekako gubite svoje inhibicije sa strancem, jer postoji uzajamno razumevanje da bilo kakvo osuđivanje, sa bilo koje strane, nije bitno. Nećete se više videti. Ali kada volite ženu, čak i se*s koji imate ima određeni stepen poštovanja, jer vam je iskreno stalo šta ona misli i kako se oseća i nadate se da ona oseća isto prema vama - Anonimno

5. "Ženu koju volim ću da pozovem da radimo i nešto više od se*sa"

- Ako ti dozvolim da se brineš o mojim potrebama i sebičan sam kada su tvoje u pitanju ili ako te nikada ne nazovem, osim ako nisam zainteresovan za odnose, se*s je u suštini sve što želim od tebe. - Anonimno

6. "Sviđa mi se, što joj se sviđam"

- To je verovatno kliše u ovom trenutku, ali potpuno je moguće imati se*s sa nekim čije su dve karakteristike to što ga smatrate minimalno prihvatljivo privlačnim i pomalo entuzijastičnim u vezi sa se*som sa vama. Povremeno ćete ponovo imati se*s sa ovom osobom, ako nije bilo strašno. Možda čak otkrijete i treću stvar koja vam se sviđa kod te žene.

Možda će vas uznemiriti ako vam ne uzvrati poruku ili ćete postati malo ljubomorni ako je vidite sa drugim tipom, ali ne razmišljate o tome šta ona može da radi kada nemate erekciju - Majkl B ., producent

7. "Nije me briga šta ona misli o meni osim toga što toleriše da bude gola sa mnom." - Džo C, građevinski radnik

Autor: Snežana Milovanov