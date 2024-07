Trudnica doživela moždani udar u 7. mesecu trudnoće: Doktori je uporno vraćali kući

Tridesetogodišnja Megan Snuk se nije osećala dobro, imala je otečena stopala i ruke, zamagljeni vid i glavobolju koja ju je izluđivala - simptomi koje bi možda i zanemarila da nije bila u sedmom mesecu trudnoće.

Svojoj pijateljici Karli, medicinskoj sestri, poslala je fotografiju poslednjeg očitavanja krvnog pritiska - 150/126. Očitavanje krvnog pritiska iznad 130/80 smatra se visokim rizikom za svakoga, a još opasnijim za trudnicu.

Megan je znala da nešto nije u redu, ali se lekari nisu složili sa njom govoreći joj da je sve kako treba i da je samo uplašena. Kako je krvni pritisak opadao, tako je i njihova zabrinutost, iako su joj noge i dalje bile abnormalno otečene, a beba se nije mnogo kretala.

- Osećala sam da me ne shvataju ozbiljno, kao da sam hipohondar - rekla je Megan.

Instinkt ne vara

Bol u glavi postajao je sve nepodnošljivi - u osam časova je vrisnula, doživajući svog muža. Nije mogla da se kreće, nije mogla da vidi, a leva strana tela bila joj je potpuno paralizovana.

