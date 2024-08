Ovo su četiri razorne tajne koje muškarci skrivaju od svojih partnerki

Skrivanje srama, skrivene krivice, skriveno ponašanja, skrivene želje. Sve ove tajne mogu se smatrati lažima koje narušavaju temelj ljubavi koji ste trudom izgradili.

Evo četiri razorne tajne koje muževi čuvaju od svojih žena:

1. Svaka tajna koju on čuva je intimna tajna

Bliskost između romantičnih partnera je jedan od najvrednijih darova u vezi. Hrabrost u bliskosti je ono što donosi kontinuirani rast i evoluciju u partnerstvu. Ona održava vezu živom, uzbudljivom i cvetajućom. Skrivanje bilo čega, posebno onih stvari koje su osetljive i zaslužuju pažnju, ili su sramotne i neugodne, postaje otrov koji razara partnerstvo.

Ako dozvolimo da je u redu sakriti jednu stvar, postaje u redu sakriti sve. Racionalizacija za takve postupke je ono što nazivamo racionalnom laži. Koliko god istina bila teška za otkrivanje, prema studiji iz 2021. godine, iskrenost postaje jedan od najvećih temelja svih trajnih veza. Ovo važi i za muževe i za žene.

2. On krije samostalno zadovoljavanje

Bilo da je reč o fantaziranju, odlasku u klubove, samostalnom zadovoljavanju (ili svemu navedenom), većina muškaraca to često radi u tajnosti. Boje se da će njihove žene to osuditi, naljutiti se ili čak odbaciti ih zbog uživanja u intimnim ponašanjima van njihove veze. Istraživanje sprovedeno 2022. godine pokazuje da neke žene ove aktivnosti smatraju prevarom sa drugom osobom.

3. Krije svoja osećanja i emocije

Muževi skrivaju svoju emocionalnu ranjivost od svojih žena, kao i od drugih, posebno kada je reč o značenju bliskosti za njih, prema studiji iz 2022. godine o muškarcima i komunikaciji.

Istraživanje iz 2023. godine pokazuje da je jedan od četiri čoveka odrastao u porodicama sa psihološkim ili emocionalnim zanemarivanjem i zlostavljanjem, što dovodi do osećaja niskog samopouzdanja i žudnje za prihvatanjem i ljubavlju. S obzirom na to da su muškarci i dalje socijalizovani da budu jaki i otporni, ova bolna osećanja ostaju potisnuta.

Ali osećanja potrebe i žudnje se seksualizuju. Tako je rasprostranjeno da muškarci doživljavaju nedostatak entuzijazma žena za čestu fizičku bliskost sa njima kao duboko odbacivanje njihovog celokupnog bića, kao poruku da nisu voljeni kao osobe.

4. Ne može da pročita njene misli

Ova tajna je važna ako želite da vaš ljubavni život ostane zanimljiv i zabavan za oboje. Vidite, muškarci su užasni u tome da prepoznaju znakove da nešto nije u redu ili čak da shvate kako se osećate.

Zato je, umesto da se nadate da vaš muškarac razume šta želite, šta vam treba ili kako se osećate, mnogo efikasnije biti direktan u vezi toga. „Hvalite ono što želite da vidite više“ dobro funkcioniše sa muškarcima. Dakle, ako postoji pozicija ili tehnika koju volite, ili nešto što on radi dok vas ljubi što vam se dopada, nemojte se plašiti da to eksplicitno kažete uz pohvalu: „Volim kada to radiš“ ili „To je tako vruće!“

Jasna i otvorena komunikacija je način da sprečite da se tajne ušunjaju u intimnost vašeg braka. Ako je brak ljubav, a ljubav je istina, onda istina treba da bude u svakoj komunikaciji koju imate sa osobom koju volite, piše Your Tango.



Autor: Jovana Nerić