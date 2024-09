Plastični hirurg raskrinkao Breda Pita: Ovaj DETALJ odaje da je slavni glumac u tajnosti uradio OPERACIJU PODMLAĐIVANJA vrednu 100.000 funti

Čini se da je holivudski glumac Bred Pit (60) 'ostario unazad', kažu stručnjaci za estetsku hirurgiju, dodajući da su uvereni da je poslednjih godina radio jednu od najpopularnijih estetskih intervencija - fejslifting.

Naime, stručnjaci tvrde da je Bred Pit išao pod nož, te da se podvrgnuo popularnoj proceduri za podmlađivanje; tačnije radio je fejslifting. Spekulacije o tome da mladolikost duguje estetskim zahvatima javljale su se i ranije, ali postale su glasnije nego ikada nakon što se pre dva dana pojavio na crvenom tepihu Venecija film festivala sa svojom devojkom Ines de Ramon.

Ranije ove godine, na društvenoj mreži TikTok su se proširile glasine koje su sugerisale da je tajna njegovog mladolikog izgleda operacija koja košta više od 100.000 funti.

Dr Džoni Beteridž je klasifikovao dve fotografije holivudske zvezde, napravljene u razmaku od tri godine, i potvrdio da je bilo "značajnih" promena. Akcentovao je da Bred izgleda da postaje sve mlađi kako godine prolaze, što je bila ironija u svetlu njegove uloge u čuvenom filmu "Neobičnan slučaj Bendžamina Batona" o čoveku koji stari naopako.

Bore ne mogu da nestanu same

U razgovoru za britanski "Mirror" o znakovima koji ukazuju na to da je Bred imao operaciju, stručnjak za kozmetologiju dr Arun Narang je ranije rekao da je "verovatno imao zatezanje lica".

„Ako poredimo njegove nedavne slike sa fotografijom od pre nekoliko godina vidi se da ima manje bora oko usta i očiju nego na prethodnoj slici", objasnio je.

"Bore sa lica ne nestaju same i nikakva količina hidratantne kreme ne može da ih natera da nestanu. Signalni znak je oko uha. Oni koji imaju fejslifting imaće ožiljak tamo jer se tu koža zateže. Pit ima taj ožiljak, koji me ubeđuje da je obavio posao. Možete sakriti operaciju ako želite".

On je nastavio: „Zvezde često ulaze u lekarske ordinacije anonimno, a bolnice će uložiti dodatne napore za njihovu privatnost. Lekarima nije dozvoljeno da razgovaraju o zdravstvenim uslovima svojih pacijenata, tako da stvari obično ne procure u štampu. Za operaciju poput one koju je možda Bred Pit imao, trebalo bi do četiri nedelje oporavka, tako da ako slavna ličnost može da ostane van radara mesec dana ili više, može da ima ovu vrstu operacije, a da to niko ne zna."

Nikada javno nije priznao da je išao pod nož

Bred nikada nije javno priznao da je išao pod nož ili da je imao bilo kakve promene.

"Bred se zaista brine o sebi. Ne pokušava da izgleda mlađe, već izgleda kao najzdravija verzija sebe", objasnio je 2020. britanski medicinski direktor Njujorške dermatološke grupe na klinici Harrods Vellness, dr Kostas Papađorđijo.

Čini se da je Bred takođe štitio svoje lice i vrat od sunca kako bi sačuvao elastičnost kože, upalu i crvenilo. Ovaj dermatolog kaže kako se čini da je Bred izbegavao očigledne plastične operacije kako bi zadržao svoj izgled filmske zvezde, primetivši da se na glumčevom licu može pohvaliti "nedostatak botoksa ili vidljive operacije".

No, četiri godine od izjave ovog stručnjaka, 60-godišnji Pit ipak više ne uspve da sakrije činjenicu da je imao estetske zahvate!

Autor: Snežana Milovanov